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Babiš: Kontakty vo V4 sú vďaka Magyarovi intenzívne
Babiš pripomenul, že lídri krajín V4 sa už stretli minulý týždeň v Bruseli na okraj rokovania Európskej rady.
Autor TASR
Praha 23. júna (TASR) - Vyšehradská štvorka (V4) je podľa českého premiéra Andreja Babiša významné a silné zoskupenie štátov, ktoré môže vďaka aktívnemu prístupu nového maďarského premiéra Pétera Magyara opäť plnohodnotne fungovať. Povedal to v utorok pred odletom na summit premiérov V4 do Maďarska. Dúfa, že v tejto platforme bude aktívne aj Poľsko, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš pripomenul, že lídri krajín V4 sa už stretli minulý týždeň v Bruseli na okraj rokovania Európskej rady. Témy summitu v Maďarsku budú podľa neho podobné, akými sa zaoberajú na úrovni EÚ, napríklad ceny energií, vojna na Ukrajine či situácia na Blízkom východe. „Tie kontakty sú teraz veľmi intenzívne, je to hlavne vďaka novému maďarskému premiérovi, ktorý inicioval prvé stretnutie, aj to dnešné. A som tomu, samozrejme, veľmi rád,“ povedal predseda českej vlády.
Zároveň podotkol, že keď bol predsedom vlády prvýkrát a spolupracoval s vtedajšími premiérmi krajín V4 - Viktorom Orbánom, Mateuszom Morawieckim a Petrom Pellegrinim, zoskupenie podľa jeho slov fungovalo veľmi dobre. Problém však podľa neho nastal za minulej vlády Petra Fialu, a to jednak pre rozdielne názory vlád na vojnu na Ukrajine, ale aj pre vzájomné antipatie niektorých lídrov.
Dodal, že k tomu nechce pristupovať ako expremiér Fiala, teda že by s Magyarom nechcel spolupracovať len preto, že porazil Viktora Orbána, ktorého Babiš opakovane označoval za svojho priateľa a vo voľbách ho tiež podporil. „Ja som rád, že sme si hneď nastavili spoluprácu, normálne komunikujeme, fungujeme a som rád aj za to oficiálne prijatie,“ povedal Babiš. S maďarským premiérom bude mať ešte pred začiatkom summitu bilaterálne rokovanie.
Verí, že V4 bude opäť aktívna. „Tá skupina môže znovu fungovať a dúfajme, že aj Poľsko bude aktívne ako predtým. Skupina je určite významná,“ dodal. Na prvom stretnutí v Bruseli hovorili podľa jeho slov aj o potenciálnom rozšírení V4 o ďalšie krajiny, no dohodli sa, že sú silným zoskupením a že „to takto stačí“, dodal Babiš.
Babiš pripomenul, že lídri krajín V4 sa už stretli minulý týždeň v Bruseli na okraj rokovania Európskej rady. Témy summitu v Maďarsku budú podľa neho podobné, akými sa zaoberajú na úrovni EÚ, napríklad ceny energií, vojna na Ukrajine či situácia na Blízkom východe. „Tie kontakty sú teraz veľmi intenzívne, je to hlavne vďaka novému maďarskému premiérovi, ktorý inicioval prvé stretnutie, aj to dnešné. A som tomu, samozrejme, veľmi rád,“ povedal predseda českej vlády.
Zároveň podotkol, že keď bol predsedom vlády prvýkrát a spolupracoval s vtedajšími premiérmi krajín V4 - Viktorom Orbánom, Mateuszom Morawieckim a Petrom Pellegrinim, zoskupenie podľa jeho slov fungovalo veľmi dobre. Problém však podľa neho nastal za minulej vlády Petra Fialu, a to jednak pre rozdielne názory vlád na vojnu na Ukrajine, ale aj pre vzájomné antipatie niektorých lídrov.
Dodal, že k tomu nechce pristupovať ako expremiér Fiala, teda že by s Magyarom nechcel spolupracovať len preto, že porazil Viktora Orbána, ktorého Babiš opakovane označoval za svojho priateľa a vo voľbách ho tiež podporil. „Ja som rád, že sme si hneď nastavili spoluprácu, normálne komunikujeme, fungujeme a som rád aj za to oficiálne prijatie,“ povedal Babiš. S maďarským premiérom bude mať ešte pred začiatkom summitu bilaterálne rokovanie.
Verí, že V4 bude opäť aktívna. „Tá skupina môže znovu fungovať a dúfajme, že aj Poľsko bude aktívne ako predtým. Skupina je určite významná,“ dodal. Na prvom stretnutí v Bruseli hovorili podľa jeho slov aj o potenciálnom rozšírení V4 o ďalšie krajiny, no dohodli sa, že sú silným zoskupením a že „to takto stačí“, dodal Babiš.