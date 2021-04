Babiš kritizuje cestu ministra Hamáčka do Ruska

Praha 15. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš kritizuje cestu ministra vnútra a zahraničných vecí Jana Hamáčka do Ruska. Česko podľa jeho môže okamžite dostať 300.000 dávok ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V. Babiš to povedal vo štvrtkovom rozhovore pre webový portál Blesk.cz.



Hamáček v stredu oznámil, že na budúci týždeň v pondelok vycestuje do Moskvy rokovať o možných dodávkach vakcíny Sputnik V. Hamáček po odvolaní doterajšieho ministra zahraničných vecí Tomáša Petříčka dočasne vedie aj rezort diplomacie.



Babiš túto cestu považuje za zbytočnú. "Vakcíny nie sú agenda pána Hamáčka a tá cesta nie úplne ideálna," povedal. Česko už totiž podľa jeho slov konkrétnu ponuku dostalo. Ako spresnil, ČR môže okamžite dostať 300.000 dávok Sputnika V, avšak čaká sa na schválenie Európskej agentúry pre lieky (EMA).



Premiér sa v rozhovore vyjadril aj k možnosti predčasných volieb po tom, čo poslanci Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) prestali podporovať jeho menšinovú vládu. "Buďme radi, že máme stabilnú politickú situáciu. Pozrime sa na Slovensko," skonštatoval. "Musíme riešiť tie najdôležitejšie veci - očkovanie, uvoľňovanie, štátny rozpočet, plán obnovy...," dodal Babiš s tým, že voľby sú už za niekoľko mesiacov.



Voľby do Poslaneckej snemovne parlamentu ČR sa uskutočnia 8. a 9. októbra.