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Babiš: Kým pokračuje vojna, Ukrajina sa nemôže skutočne zotaviť
Babiš zároveň uviedol, že mier neznamená rezignáciu ani vzdanie sa princípov.
Autor TASR
Gdansk 25. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok na Konferencii o obnove Ukrajiny v Gdansku vyzval na hľadanie diplomatického riešenia vojny na Ukrajine. Zdôraznil, že predpokladom povojnovej obnovy krajiny je dosiahnutie mieru, informuje varšavský spravodajca TASR.
Po štyroch rokoch vojny sa podľa neho zdá, že si mnohí ľudia v Európe na vojnu zvykli a vnímajú ju čoraz viac ako súčasť každodennej reality. „Ale vojna nie je virtuálna. Vojna je desivo skutočná a odohráva sa aj počas toho, ako tu hovoríme,“ povedal Babiš.
Napriek deštrukcii infraštruktúry a oslabovaniu základov, od ktorých krajina závisí, sa podľa neho diskusia v Európe sploštila na tému dodávok zbraní a eskalácie. „Skutočnou výzvou, pred ktorou dnes stojíme, je nájsť spôsob, ako ukončiť túto strašnú vojnu, vytvoriť podmienky, aby sa diplomacia opäť stala možnou, a otvoriť cestu k spravodlivému, stabilnému a trvalému mieru,“ povedal.
Podľa českého premiéra bude Ukrajina po skončení vojny potrebovať rozsiahlu obnovu infraštruktúry, miest, verejných služieb aj hospodárstva. Zdôraznil však, že dlhodobá obnova nebude možná bez obnovenia bezpečnosti. „Ako sa môže krajina skutočne zotaviť, kým vojna pokračuje?“ opýtal sa.
Babiš zároveň uviedol, že mier neznamená rezignáciu ani vzdanie sa princípov. „Mier znamená odhodlanie zastaviť zabíjanie, zmierniť ľudské utrpenie a vytvoriť podmienky pre stabilnú budúcnosť,“ vyhlásil. Dodal, že Európa po druhej svetovej vojne dokázala vybudovať mier založený na spolupráci a zmierení a rovnakú múdrosť a odvahu podľa neho potrebuje aj dnes.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Po štyroch rokoch vojny sa podľa neho zdá, že si mnohí ľudia v Európe na vojnu zvykli a vnímajú ju čoraz viac ako súčasť každodennej reality. „Ale vojna nie je virtuálna. Vojna je desivo skutočná a odohráva sa aj počas toho, ako tu hovoríme,“ povedal Babiš.
Napriek deštrukcii infraštruktúry a oslabovaniu základov, od ktorých krajina závisí, sa podľa neho diskusia v Európe sploštila na tému dodávok zbraní a eskalácie. „Skutočnou výzvou, pred ktorou dnes stojíme, je nájsť spôsob, ako ukončiť túto strašnú vojnu, vytvoriť podmienky, aby sa diplomacia opäť stala možnou, a otvoriť cestu k spravodlivému, stabilnému a trvalému mieru,“ povedal.
Podľa českého premiéra bude Ukrajina po skončení vojny potrebovať rozsiahlu obnovu infraštruktúry, miest, verejných služieb aj hospodárstva. Zdôraznil však, že dlhodobá obnova nebude možná bez obnovenia bezpečnosti. „Ako sa môže krajina skutočne zotaviť, kým vojna pokračuje?“ opýtal sa.
Babiš zároveň uviedol, že mier neznamená rezignáciu ani vzdanie sa princípov. „Mier znamená odhodlanie zastaviť zabíjanie, zmierniť ľudské utrpenie a vytvoriť podmienky pre stabilnú budúcnosť,“ vyhlásil. Dodal, že Európa po druhej svetovej vojne dokázala vybudovať mier založený na spolupráci a zmierení a rovnakú múdrosť a odvahu podľa neho potrebuje aj dnes.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)