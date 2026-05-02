Babiš: Motoristi si asi ešte neuvedomili, že sú vo vládnych funkciách
Babiš tvrdí, že Turka kritizoval, ale nemá pocit, že by jeho slová padli na úradnú pôdu.
Autor TASR
Praha 2. mája (TASR) - Strana Motoristi sebe si neuvedomuje, že už majú vládne funkcie, čomu by mali prispôsobiť aj svoj štýl komunikácie. Uviedol to v sobotu český premiér Andrej Babiš pri otázke ohľadom slov splnomocnenca vlády pre klimatickú politiku a Green Deal Filipa Turka na adresu úradníkov, píše TASR podľa správy serveru Novinky.cz.
Turek v uplynulých dňoch čelil kritike za svoje výroky, že na rezortoch, ktoré vedú ministri za Motoristov, je plno „progresivistických, ľavicových, niekedy zelených, niekedy rôznych iných parazitov“ a strana sa ich rozhodla „postupne deratizovať“. Neskôr sa za svoje slová ospravedlňoval s tým, že nemal na mysli úradníkov, ale aktivistov.
„Motoristi ešte stále neprišli na to, že už sú v tých funkciách. Ani na (sociálnych) sieťach by nemali komunikovať, ako boli zvyknutí predtým,“ uviedol Babiš. Súčasná vládna koalícia hnutia ANO, Motoristov a SPD však podľa neho funguje lepšie ako tá v predminulom volebnom období.
Babiš tvrdí, že Turka kritizoval, ale nemá pocit, že by jeho slová padli na úradnú pôdu. „Podľa mňa je to zbytočné,“ uviedol. Zopakoval tiež, že by prezident Petr Pavel mal Turka vymenovať do vládnej funkcie a dať mu šancu. Naznačil však, že s podobnou komunikáciou by tam dlho nezostal.
Babiš chce ďalšie kroky nechať na predsedovi Motoristov Petrovi Macinkovi. „To je záležitosť pána Macinku. A snáď to pochopí, že to správanie je na škodu vlády. Ja som vyslal jasný signál a dúfajme, že je pán Turek natoľko inteligentný, že to pochopí,“ dodal.
