Babiš na summite požiadal spojencov o vyhostenie ruských diplomatov

Porto 8. mája (TASR) - V portugalskom Porte pokračuje v sobotu druhým dňom neformálny summit Európskej rady. Český premiér Andrej Babiš na piatkovej večeri požiadal spojencov, aby zvážili vyhostenie aspoň jedného ruského diplomata v súvislosti s kauzou Vrbětice. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



Babiš vopred avizoval, že na summite EÚ nadnesie tému kauzy Vrbětice. V sobotu ráno potom novinárom povedal, že spojencov požiadal o solidaritu.



"Nie je možné, aby Európa takéto akcie akceptovala. Musíme to brať tak, že keď je napadnutý jeden členský štát, je to napadnutie všetkých," povedal Babiš. Európskych partnerov podľa svojich slov požiadal, aby zvážili vyhostenie aspoň jedného ruského diplomata.



"Boli tam názory, že by sme to mohli lepšie koordinovať," povedal ďalej Babiš s tým, že Česko na zistenie reagovalo a spojencov kontaktovalo až neskôr. "Ale nie je možné riešiť všetko dopredu," podotkol podľa iDNES.cz.



Česko v súčasnosti vedie s Ruskom diplomatickú roztržku, ktorú spustilo oznámenie, že výbuchy v muničnom sklade vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve a následne oznámilo, že v počtoch pracovníkov ambasád prechádza na "striktnú paritu".



V rámci solidarity s ČR pristúpili k vyhosteniu zamestnancov ruských veľvyslanectiev vo svojich krajinách aj Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko, ktoré 22. apríla vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie v SR. Moskva oznámila odvetné vyhostenie diplomatov týchto krajín.