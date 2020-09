Babiš na Valnom zhromaždení OSN skritizoval prístup WHO k pandémii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 25. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš skritizoval v piatok vo svojom prejave na Valnom zhromaždení OSN Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a zároveň vyzval na reformu OSN. Informovala o tom na svojej webstránke stanica TV Nova.Zdravotnícka agentúra OSN podľa Babišových slov pandémiu nového koronavírus nezvládla, pretože dostatočne nereagovala na prepuknutie nákazy v čínskom Wuchane." povedal Babiš.Nedokázala totiž podľa českého premiéra dostatočne pomôcť jednotlivým krajinám a zastaviť šíriacu sa nákazu. Babiš označil za dôležité zamerať sa teraz predovšetkým na vývoj vakcíny." dodal Babiš.Český premiér sa na VZ OSN vyjadroval tiež k politickému dianiu mimo Európskej únie, a to najmä k situácii v Bielorusku, kde po prezidentských augustových voľbách prebiehajú obrovské demonštrácie proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Viacero európskych krajín vrátane Česka a Slovenska považuje jeho zvolenie za neprávoplatné." okomentoval situáciu v Bielorusku český premiér.Na 75. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku sa v utorok začala všeobecná rozprava. Väčšina svetových lídrov sa na nej nezúčastňuje osobne a prejavy prednáša prostredníctvom vopred nahratého videozáznamu. Takto okrem iných vystúpil Babiš i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mala prejav v stredu.