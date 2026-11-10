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Babiš navštívi Izrael, nezúčastní sa preto na piete 17. novembra
Babiša podľa jeho slov mrzí, že z dôvodu tejto zahraničnej cesty nebude môcť prísť k Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici, kde 17. novembra prichádzajú zapáliť sviečky tisíce ľudí.
Autor TASR
Praha 10. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš spolu s viacerými ministrami navštívi na budúci týždeň Izrael. V utorok to oznámil Úrad vlády (ÚV) ČR. Rokovania sa podľa ÚV ČR zamerajú na oblasť obrany vrátane antibalistickej ochrany, zdravotníctva a ochrany detí, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Do Izraela idem na pozvanie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Bude to dôležitá cesta, v podstate na úrovni medzivládneho rokovania. Hlavnou témou, ktorú budem riešiť, je antibalistická ochrana, preto ma bude sprevádzať minister obrany (Jaromír Zůna) a náčelník Generálneho štábu Miroslav Hlaváč. Súčasťou delegácie budú aj ďalší ministri našej vlády, ktorí budú rokovať so svojimi izraelskými rezortnými partnermi,“ citoval premiéra úrad vlády.
Česko a Izrael má podľa Babiša mnoho spoločných projektov či už v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany detí alebo zdravotníctva. Okrem šéfa rezortu obrany Jaromíra Zůnu do Izraela s premiérom poletí aj minister zahraničných vecí Petr Macinka, minister zdravotníctva Adam Vojtěch a minister športu, prevencie a zdravia Boris Šťastný.
Babiša podľa jeho slov mrzí, že z dôvodu tejto zahraničnej cesty nebude môcť prísť k Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici, kde 17. novembra prichádzajú zapáliť sviečky tisíce ľudí. „Na druhú stranu to možno prispeje k upokojeniu vyhrotenej situácie,“ dodal. Vlani Babiša niektorí ľudia pri pamätníku vypískali.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Do Izraela idem na pozvanie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Bude to dôležitá cesta, v podstate na úrovni medzivládneho rokovania. Hlavnou témou, ktorú budem riešiť, je antibalistická ochrana, preto ma bude sprevádzať minister obrany (Jaromír Zůna) a náčelník Generálneho štábu Miroslav Hlaváč. Súčasťou delegácie budú aj ďalší ministri našej vlády, ktorí budú rokovať so svojimi izraelskými rezortnými partnermi,“ citoval premiéra úrad vlády.
Česko a Izrael má podľa Babiša mnoho spoločných projektov či už v oblasti bezpečnosti, obrany, ochrany detí alebo zdravotníctva. Okrem šéfa rezortu obrany Jaromíra Zůnu do Izraela s premiérom poletí aj minister zahraničných vecí Petr Macinka, minister zdravotníctva Adam Vojtěch a minister športu, prevencie a zdravia Boris Šťastný.
Babiša podľa jeho slov mrzí, že z dôvodu tejto zahraničnej cesty nebude môcť prísť k Pamätníku Nežnej revolúcie na Národnej ulici, kde 17. novembra prichádzajú zapáliť sviečky tisíce ľudí. „Na druhú stranu to možno prispeje k upokojeniu vyhrotenej situácie,“ dodal. Vlani Babiša niektorí ľudia pri pamätníku vypískali.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)