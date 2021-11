Babiš navštívil Zemana v nemocnici:Som prekvapený, ako dobre na tom je

Praha 15. novembra (TASR) - Českého prezidenta Miloša Zemana v pondelok po prvý raz v nemocnici navštívil odchádzajúci premiér Andrej Babiš. Skonštatoval, že bol milo prekvapený z prezidentovho zdravotného stavu, napísal server Seznam Zprávy.



"Som prekvapený, ako dobre na tom prezident je... Musím povedať, že oproti predchádzajúcemu stavu pána prezidenta je to neuveriteľná zmena," povedal Babiš.



Zeman mu údajne oznámil, že plánuje vymenovať za premiéra lídra koalície Spolu a tiež strany ODS Petra Fialu, ktorý by za ním mal prísť do nemocnice v stredu. Zeman však údajne Babišovi nepovedal, kedy dôjde k vymenovaniu nového premiéra.



Naposledy sa Zeman s Babišom stretli na zámku v Lánoch deň po parlamentných voľbách, v nedeľu 10. októbra. Krátko nato Zemana odviezla sanitka do nemocnice.



Prezidenta preložili z akútneho na bežné oddelenie v pondelok. To mu umožňuje prijímať návštevy, i keď obmedzene. V utorok ho v nemocnici navštívi aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.