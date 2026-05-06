< sekcia Zahraničie
Babiš nepovažuje zjazd sudetských Nemcov v Brne za šťastný
Spolok Meeting Brno na konaní zjazdu trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve k jeho zrušeniu.
Autor TASR
Praha 6. mája (TASR) - Plánovaný májový zjazd Sudetonemeckého krajanského združenia v Brne, ktorý by sa mal prvýkrát uskutočniť na území Českej Rupubliky, vzbudil medzi niektorými obyvateľmi aj politikmi rozruch. Po búrlivom rokovaní mestského zastupiteľstva v Brne sa akcia stala témou aj v Poslaneckej snemovni a situáciou sa zaoberá premiér ČR Andrej Babiš. V stredu vyhlásil, že zjazd v Česku nepovažuje za šťastný a obáva sa, že by to mohlo zhoršiť česko-nemecké vzťahy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zjazd sudetských Nemcov je naplánovaný na 22. až 25. mája. Do Brna ich pozval spolok Meeting Brno, ktorý už niekoľko rokov organizuje rovnomenný multižánrový festival. Jeho cieľom je otvárať spoločenské a historické témy, podporovať dialóg medzi rôznymi skupinami a prispievať k zmiereniu prostredníctvom diskusií.
Proti uskutočneniu zjazdu v juhomoravskej metropole protestovali v polovici apríla desiatky ľudí priamo v rokovacej sále mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjazd podporila. Ďalší protest zorganizovalo vládne hnutie SPD, zúčastnil sa na ňom aj jeho predseda a šéf snemovne Tomio Okamura. Ľudia na mieste tiež podpisovali proti zjazdu petíciu.
V utorok sa akciou začali zaoberať aj českí poslanci. Koalícia prišla s návrhom uznesenia, aby snemovňa s uskutočnením zjazdu vyslovila nesúhlas a organizátorov vyzvala, nech od akcie v Česku upustia. Podľa šéfky poslaneckého klubu hnutia ANO Taťány Malej zjazd v ČR len „jatrí emócie a otvára rany“. Podľa opozície z toho vládni poslanci urobili celospoločenskú kauzu namiesto toho, aby sa venovali zákonom.
V stredu sa k situácii počas návštevy Moravskosliezskeho kraja vyjadril aj premiér Babiš. Organizovať zjazd sudetských Nemcov v Česku nepovažuje za šťastné rozhodnutie. „Nie je to šťastná záležitosť, pretože je tu ešte generácia ľudí, ktorá sa s tým ešte nezmierila... Určite nechceme, aby toto nejako zaťažilo naše vzťahy s Nemeckom. My sa pozeráme do budúcnosti, pre nás je Nemecko strategický a ekonomicky najdôležitejší partner,“ podotkol s tým, že vládni politici sa na zjazde nezúčastnia. Bez podrobností dodal, že už sa uskutočnilo aj rokovanie s nemeckým veľvyslancom v ČR.
Spolok Meeting Brno na konaní zjazdu trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve k jeho zrušeniu. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder (obaja CSU).
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zjazd sudetských Nemcov je naplánovaný na 22. až 25. mája. Do Brna ich pozval spolok Meeting Brno, ktorý už niekoľko rokov organizuje rovnomenný multižánrový festival. Jeho cieľom je otvárať spoločenské a historické témy, podporovať dialóg medzi rôznymi skupinami a prispievať k zmiereniu prostredníctvom diskusií.
Proti uskutočneniu zjazdu v juhomoravskej metropole protestovali v polovici apríla desiatky ľudí priamo v rokovacej sále mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjazd podporila. Ďalší protest zorganizovalo vládne hnutie SPD, zúčastnil sa na ňom aj jeho predseda a šéf snemovne Tomio Okamura. Ľudia na mieste tiež podpisovali proti zjazdu petíciu.
V utorok sa akciou začali zaoberať aj českí poslanci. Koalícia prišla s návrhom uznesenia, aby snemovňa s uskutočnením zjazdu vyslovila nesúhlas a organizátorov vyzvala, nech od akcie v Česku upustia. Podľa šéfky poslaneckého klubu hnutia ANO Taťány Malej zjazd v ČR len „jatrí emócie a otvára rany“. Podľa opozície z toho vládni poslanci urobili celospoločenskú kauzu namiesto toho, aby sa venovali zákonom.
V stredu sa k situácii počas návštevy Moravskosliezskeho kraja vyjadril aj premiér Babiš. Organizovať zjazd sudetských Nemcov v Česku nepovažuje za šťastné rozhodnutie. „Nie je to šťastná záležitosť, pretože je tu ešte generácia ľudí, ktorá sa s tým ešte nezmierila... Určite nechceme, aby toto nejako zaťažilo naše vzťahy s Nemeckom. My sa pozeráme do budúcnosti, pre nás je Nemecko strategický a ekonomicky najdôležitejší partner,“ podotkol s tým, že vládni politici sa na zjazde nezúčastnia. Bez podrobností dodal, že už sa uskutočnilo aj rokovanie s nemeckým veľvyslancom v ČR.
Spolok Meeting Brno na konaní zjazdu trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve k jeho zrušeniu. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder (obaja CSU).
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)