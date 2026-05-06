Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Zahraničie

Babiš nepovažuje zjazd sudetských Nemcov v Brne za šťastný

.
Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Spolok Meeting Brno na konaní zjazdu trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve k jeho zrušeniu.

Autor TASR
Praha 6. mája (TASR) - Plánovaný májový zjazd Sudetonemeckého krajanského združenia v Brne, ktorý by sa mal prvýkrát uskutočniť na území Českej Rupubliky, vzbudil medzi niektorými obyvateľmi aj politikmi rozruch. Po búrlivom rokovaní mestského zastupiteľstva v Brne sa akcia stala témou aj v Poslaneckej snemovni a situáciou sa zaoberá premiér ČR Andrej Babiš. V stredu vyhlásil, že zjazd v Česku nepovažuje za šťastný a obáva sa, že by to mohlo zhoršiť česko-nemecké vzťahy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zjazd sudetských Nemcov je naplánovaný na 22. až 25. mája. Do Brna ich pozval spolok Meeting Brno, ktorý už niekoľko rokov organizuje rovnomenný multižánrový festival. Jeho cieľom je otvárať spoločenské a historické témy, podporovať dialóg medzi rôznymi skupinami a prispievať k zmiereniu prostredníctvom diskusií.

Proti uskutočneniu zjazdu v juhomoravskej metropole protestovali v polovici apríla desiatky ľudí priamo v rokovacej sále mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjazd podporila. Ďalší protest zorganizovalo vládne hnutie SPD, zúčastnil sa na ňom aj jeho predseda a šéf snemovne Tomio Okamura. Ľudia na mieste tiež podpisovali proti zjazdu petíciu.

V utorok sa akciou začali zaoberať aj českí poslanci. Koalícia prišla s návrhom uznesenia, aby snemovňa s uskutočnením zjazdu vyslovila nesúhlas a organizátorov vyzvala, nech od akcie v Česku upustia. Podľa šéfky poslaneckého klubu hnutia ANO Taťány Malej zjazd v ČR len „jatrí emócie a otvára rany“. Podľa opozície z toho vládni poslanci urobili celospoločenskú kauzu namiesto toho, aby sa venovali zákonom.

V stredu sa k situácii počas návštevy Moravskosliezskeho kraja vyjadril aj premiér Babiš. Organizovať zjazd sudetských Nemcov v Česku nepovažuje za šťastné rozhodnutie. „Nie je to šťastná záležitosť, pretože je tu ešte generácia ľudí, ktorá sa s tým ešte nezmierila... Určite nechceme, aby toto nejako zaťažilo naše vzťahy s Nemeckom. My sa pozeráme do budúcnosti, pre nás je Nemecko strategický a ekonomicky najdôležitejší partner,“ podotkol s tým, že vládni politici sa na zjazde nezúčastnia. Bez podrobností dodal, že už sa uskutočnilo aj rokovanie s nemeckým veľvyslancom v ČR.

Spolok Meeting Brno na konaní zjazdu trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve k jeho zrušeniu. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder (obaja CSU).





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici