Babiš: Neviem, prečo ľudia protestujú, neberieme ich vážne
Spolok Milion chvilek prišiel s niekoľkými desiatkami ľudí protestovať pred úrad vlády aj v pondelok.
Autor TASR
Praha 25. mája (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v pondelok v reakcii na protesty proti novele mediálneho zákona uviedol, že nevie, prečo sa demonštruje. Vláda podľa neho len chce, aby poplatky za Český rozhlas (ČRo) a Českú televíziu (ČT) neplatila verejnosť. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády avizoval, že o návrhu novely a množstve pripomienok, ktoré k nej boli podané, bude koalícia rokovať večer na koaličnej rade. Dodal, že vláda demonštrantov neberie vážne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Prečo sa demonštruje, ja neviem. My len chceme..., aby to financovanie bolo z rozpočtu a aby to neplatili ľudia... Lebo x ľudí sa jednoducho nepozerá, ani nepočúva verejnoprávne médiá. A má to tak 17 krajín. Ja neviem, čo je na tom tak zložité to pochopiť. Ale chápem, že sa demonštruje. Máme slobodu, to je v poriadku, ale my týchto ľudí neberieme vážne,“ povedal Babiš.
Dodal, že o 18.00 h začne rokovať koaličná rada, kde sa jednotlivé strany dohodnú, ako ďalej. „Je pravda, že k tomu návrhu je veľmi veľa pripomienok aj z jednotlivých rezortov, od ministrov. Dnes o tom budeme rokovať a predpokladám, že sa to posunie čo najskôr do vlády, ktorá o tom rozhodne. A v snemovni dostane priestor opozícia. Ešte predtým o tom budeme rokovať s riaditeľmi ČRo a ČT,“ priblížil ďalší postup premiér. K návrhu bolo podaných viac ako 400 pripomienok.
Zdôraznil, že jeho v zákone zaujímajú len dve veci, a to, aká čiastka bude pre dané médiá garantovaná a inflačná doložka. „Vôbec neriešim obsah, čo médiá vysielajú. Keď to poviem jednoducho, ja som úplne v pohode s tými zákonmi, ktoré tam sú a stačí len to financovanie – povedať, koľko peňazí dostanú a to je všetko,“ dodal Babiš. Trvá na tom, že zákon by mal byť schválený do Vianoc.
Spolok Milion chvilek prišiel s niekoľkými desiatkami ľudí protestovať pred úrad vlády aj v pondelok. Na mieste rovnako ako v nedeľu skandovali napríklad „Oto, zabaľ to“, čím ministrovi kultúry Otovi Klempířovi chceli odkázať, aby z funkcie odstúpil.
Babiš na pondelkovej tlačovej konferencii kritizoval viaceré médiá. Vyčítal im, že nie sú objektívne a manipulujú. Odmietol, že by sa vláda vyhýbala odpovedať novinárom na otázky. Keď ho však novinár servera Novinky.cz konfrontoval, že Babiš odmieta prísť na rozhovor a na zaslané otázky neodpovedá, premiér zareagoval, že jemu na zaslané otázky odpovedať nebude, lebo je z „najlživejšieho média“ a pýtať sa môže iba na tlačovej konferencii.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
