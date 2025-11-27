< sekcia Zahraničie
Babiš: Niekto ma chce zabiť, médiá v ČR vytvárajú atmosféru ako v SR
Podpredsedníčka hnutia ANO Alena Schillerová avizovala, že zo strán vznikajúcej vlády vystúpi len Babiš, iní poslanci z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi vystupovať neplánujú.
Autor TASR
Praha 27. novembra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš na stredajšej mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktorú zvolali strany končiacej vlády pre Babišov konflikt záujmov súvisiaci s vlastníctvom holdingu Agrofert, v pléne vyhlásil, že ho chce údajne opäť niekto zabiť. České médiá podľa jeho slov vytvárajú atmosféru ako médiá na Slovensku a pripomenul atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. K téme schôdze uviedol, že Agrofert sa stal terčom politického boja a strany končiacej vlády o ňom klamú, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Koľkokrát ma už chceli zabiť. Minulý týždeň tu bola opäť polícia, zase ma chce niekto zabiť. Médiá si ani neuvedomujú, že tu vytvárajú atmosféru, ktorú vytvorili médiá na Slovensku. A vieme, ako to skončilo s Ficom. Všetci viete, o čo ide. Zastrašovanie... Je to výsledok vybraných médií,“ vyhlásil Babiš.
K rečníckemu pultu prišiel s piknikovým košom plným dokumentov, ktoré si na pult postupne povykladal. Do kamery ukázal hrubú knihu o Agroferte, ktorú okomentoval slovami „Agrofert, moje dieťa budované 30 rokov“. V prejave vymenovával rôzne kauzy súvisiace s Agrofertom či s jeho osobou a komentoval ich. Vyvracal napríklad to, že by si vytváral nejaké zložky na poslancov, dotkol sa tiež káuz otrava rieky Bečva, dotácie pre Čapí hnízdo či nehnuteľnosti vo Francúzsku.
Zdôraznil, že nerozumie tomu, prečo budúca opozícia schôdzu zvolala, keď má vraj s prezidentom jasnú dohodu na tom, ako ho postupne nominanti do budúcej koaličnej vlády navštívia a akým spôsobom on oznámi riešenie konfliktu záujmov. Vzápätí dodal, že žiaden nemá.
Agrofert sa podľa jeho slov stal predmetom politického boja a končiaca Fialova vláda nerobila nič iné, len naň útočila. Tvrdenie, že ak holding nedostane dotácie, tak zbrankrotuje, je podľa Babiša klamstvo. Dodal, že podiel dotácií na tržbách Agrofertu je 0,7 percenta. „Ten zlý Agrofert za posledných 20 rokov odviedol do európskych rozpočtov 103 miliárd korún, z toho v ČR 60 miliárd korún, a zamestnáva až 40.000 rodín,“ vyhlásil šéf ANO.
Po takmer hodine a pol sa dostal ku kauze údajného zavlečenia svojho syna na Krym. Označil to za to najhoršie, čo sa vyskytlo v českej žurnalistike, pretože novinári podľa neho jeho syna zneužili. „Toto bol najväčší hyenizmus... to je niečo také strašné, možno ma rodičia pochopia,“ povedal Babiš. Keď rozprával o svojom synovi, rozplakal sa a musel svoj prejav na chvíľu prerušiť. Nakoniec sa dostal aj ku kauze svojej evidencie vo zväzkoch Štátnej bezpečnosti. „Nikdy som nič nepodpísal,“ zopakoval.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)