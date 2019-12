Babiš o výsledku britských volieb: Je to zlá správa pre Európu

Brusel 13. decembra (TASR) - Lídri Európskej únie privítali v piatok triumf premiéra Borisa Johnsona v britských voľbách a vyzvali na skoré hlasovanie o brexitovej dohode v londýnskom parlamente, avšak český premiér Andrej Babiš varoval, že je to "zlá správa pre Európu". Informovala o tom agentúra Reuters.



"Je to obrovský úspech pre Borisa Johnsona. Je to charizmatický líder," uviedol Babiš v reakcii na víťazstvo Konzervatívnej strany vo štvrtkových parlamentných voľbách, ktoré pravdepodobne povedie k brexitu. "Vyhral a oni teraz odídu, bohužiaľ. Je to zlá správa pre Európu," konštatoval pri príchode na druhý deň summitu EÚ v Bruseli.



Predseda Európskej rady Charles Michel zablahoželal Johnsonovi a vyzval britský parlament, aby urýchlene hlasoval o dohode s EÚ, ktorá stanovuje podmienky odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.



Michel tiež vyhlásil, že Brusel je pripravený začať obchodné rokovania s Britániou a urobí všetko pre to, aby ochránil priority EÚ. "Môj názor je celkom jasný: sme pripravení. Stanovili sme si priority," povedal Michel po príchode na summit EÚ do Bruselu, kde lídri členských krajín zhodnotia výsledky britských volieb a budú sa venovať aj otázke odchodu Británie z EÚ, ktorý je naplánovaný na 31. január.



Zmienka o jadre v záveroch summitu EÚ je víťazstvom pre ČR



Za víťazstvo Českej republiky na prebiehajúcom summite EÚ považuje český premiér Andrej Babiš skutočnosť, že sa do záverov Európskej rady po prvom dní rokovaní dostala zmienka o jadrovej energetike.



Babiš počas nočného stretnutia s novinármi opísal, že "bol to samozrejme boj" a že bol "sám celý večer", počas ktorého trval na technologickej neutralite, čiže možnosti presadenia jadrovej energie ako prostriedku pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.



Nakoniec sa to však Babišovi podľa vlastných slov podarilo presadiť, aj keď Luxembursko a Rakúsko trvali na svojej pôvodnej pozícií: aby jadrová energia nebola súčasťou tzv. "zelených investícií" cez vznikajúci fond pre spravodlivú tranzíciu, ktorý ohlásila Európska komisia.



Spresnil, že potom ako Poľsko sa k dohode o uhlíkovej neutralite nepripojilo - túto situáciu majú doriešiť hlavy vlád a štátov na summite EÚ v júni 2020 -, bola ČR v pozícii ďalšieho členského štátu, ktorý trval na presadzovaní jadra.



Nakoniec sa do záverov z rokovania dostala formulácia, že niektoré členské štáty môžu použiť jadrovú energiu ako súčasť svojho národného energetického mixu.



"To jadro tam musí byť. Pre mňa osobne ide o obrovské víťazstvo. Po prvý raz máme konečne čierne na bielom napísané, že môžeme naďalej využívať jadrovú energiu. Všetci ostatní tú vetu neznášajú. Ale včera som to musel presadiť, pretože jadro je pre Česko jediný spôsob ako dosiahnuť klimatickú neutralitu” povedal Babiš v piatok ráno pred začatím druhej časti summitu.