Babiš obvinil EP zo zasahovania do vnútorných záležitostí ČR

Praha 20. júna (TASR) - Český premiér a miliardár Andrej Babiš obvinil v sobotu Európsky parlament zo "zasahovania" do vnútorných záležitostí Českej republiky, keďže poslanci europarlamentu na piatkovom zasadnutí v Bruseli schválili uznesenie požadujúce zavedenie mechanizmu, ktorý zastaví zneužívanie dotácií EÚ.



Babiš je podozrivý z konfliktu záujmov, pretože kontroluje holdingový konglomerát Agrofert a zároveň má vplyv na rozdeľovanie európskych peňazí v Česku, uviedla tlačová agentúra AFP.



Europoslanci v uznesení žiadajú, aby sa obnovilo vyšetrovanie českého premiéra Babiša v súvislosti s týmto zneužitím finančných prostriedkov EÚ a možným konfliktom záujmov.



Štvrtý najbohatší český občan Babiš v roku 2017 presunul Agrofert do dvoch zvereneckých fondov, ale údaje ukazujú, že z konglomerátu mu stále plynú zisky.



Europoslanci v piatok vyzvali Európsku komisiu (EK), aby zaviedla opatrenia, ktoré zabránia konfliktu záujmov.



Babiš vyhlásil, že europoslanci "nabádajú na kroky v trestnom konaní na českom území, a to bez konkrétnych poznatkov či dôkazov". Podľa Babiša ide o "politický a mediálny nátlak na nezávislú českú justíciu a o zasahovanie do vnútorných záležitostí" Českej republiky.



Babiš tiež čelí politickým obvineniam, týkajúcim sa podvodu údajného neoprávneného čerpania dotácií EÚ na rekreačnú farmu Čapí hnízdo neďaleko Prahy - tú údajne odčlenil od Agrofertu, aby bola kvalifikovaná ako vhodná na čerpanie dotácií EÚ pre menšie podniky.



Európski zákonodarcovia takisto kritizujú Babiša za nenávistné výroky na adresu delegácie europarlamentu, ktorá vo februári navštívila Prahu a s ktorou sa údajne odmietol stretnúť.



V tom čase Babiš označil europoslankyňu Monicu Hohlmeierovú, ktorá viedla misiu parlamentného výboru pre kontrolu rozpočtu, za "pomätenú".



Zároveň Babiš označil dvoch českých členov tejto kontrolnej misie za "donášačov a vlastizradcov".



Babiš ďalej povedal, že za piatkovým uznesením europoslancov stoja "českí europoslanci, ktorí robia všetko pre to, aby Českú republiku v Bruseli poškodili".