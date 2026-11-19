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Babiš ocenil výzvu čínskeho prezidenta na zničenie jadrových zbraní
Čínsky prezident na summite označil jadrové zbrane za „Damoklov meč“ visiaci nad ľudstvom.
Autor TASR
Praha 19. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš ocenil slová čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga o nevyhnutnosti zakázať a zničiť jadrové zbrane a vynaložiť všetko potrebné úsilie na to, aby sa zabránilo jadrovej vojne. Si to povedal vo štvrtok americkému a ruskému prezidentovi na trojstrannej schôdzke v čínskom Šen-čene. Ako Babiš podotkol na brífingu po rokovaní českej vlády, dúfa, že k podobnému stretnutiu budú v budúcnosti prizvaní aj zástupcovia Európy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš označil vyjadrenie prezidenta Číny za pozitívnu správu. Mrzí ho však to, že na stretnutí v Šen-čene, kde bola okrem jadrových zbraní témou aj Ukrajina, nebola prítomná Európa. „Snáď sa na také stretnutie naši zástupcovia perspektívne dostanú,“ vyjadril nádej český premiér.
Čínsky prezident na summite označil jadrové zbrane za „Damoklov meč“ visiaci nad ľudstvom. „Mali by byť zakázané a časom úplne zničené, aby sme vytvorili svet bez jadrových zbraní. Jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nesmie byť vedená. Je treba vynaložiť všetko úsilie, aby sme jej zabránili - dodržiavať Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a udržať globálnu strategickú stabilitu,“ citovala Siho agentúra Sin-chua.
Podľa výročnej správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru zverejnenej v júni 2026 Čína svoje jadrové kapacity rozširuje a modernizuje rýchlejšie než ktorákoľvek iná krajina.
Peking po skončení rokovania zverejnil spoločné vyhlásenie prezidentov. V ňom sa okrem iného všetky tri krajiny zaviazali, že budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a predchádzaní šíreniu jadrových zbraní.
Trojstranné stretnutie prezidentov, ktoré sa uskutočnilo na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene, trvalo približne hodinu a pol. Stretnutie v takomto zložení sa dosiaľ nikdy neuskutočnilo, medzi najvyššími predstaviteľmi týchto troch veľmocí sa doteraz konali len bilaterálne rozhovory.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Babiš označil vyjadrenie prezidenta Číny za pozitívnu správu. Mrzí ho však to, že na stretnutí v Šen-čene, kde bola okrem jadrových zbraní témou aj Ukrajina, nebola prítomná Európa. „Snáď sa na také stretnutie naši zástupcovia perspektívne dostanú,“ vyjadril nádej český premiér.
Čínsky prezident na summite označil jadrové zbrane za „Damoklov meč“ visiaci nad ľudstvom. „Mali by byť zakázané a časom úplne zničené, aby sme vytvorili svet bez jadrových zbraní. Jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nesmie byť vedená. Je treba vynaložiť všetko úsilie, aby sme jej zabránili - dodržiavať Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a udržať globálnu strategickú stabilitu,“ citovala Siho agentúra Sin-chua.
Podľa výročnej správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru zverejnenej v júni 2026 Čína svoje jadrové kapacity rozširuje a modernizuje rýchlejšie než ktorákoľvek iná krajina.
Peking po skončení rokovania zverejnil spoločné vyhlásenie prezidentov. V ňom sa okrem iného všetky tri krajiny zaviazali, že budú viesť dialóg o znižovaní jadrových rizík a predchádzaní šíreniu jadrových zbraní.
Trojstranné stretnutie prezidentov, ktoré sa uskutočnilo na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Šen-čene, trvalo približne hodinu a pol. Stretnutie v takomto zložení sa dosiaľ nikdy neuskutočnilo, medzi najvyššími predstaviteľmi týchto troch veľmocí sa doteraz konali len bilaterálne rozhovory.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)