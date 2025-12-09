Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Babiš odovzdal Pavlovi oficiálny zoznam nominantov, Turek v ňom nie je

Na snímke predsedu hnutia ANO Andrej Babiš (v popredí vľavo), ktorého český prezident Petr Pavel vymenoval za českého premiéra. Praha, 9. decembra 2025. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Praha 9. decembra (TASR) - Designovaný český premiér Andrej Babiš v utorok po tom, ako bol na Pražskom hrade vymenovaný za predsedu vlády, odovzdal prezidentovi Petrovi Pavlovi oficiálny zoznam kandidátov na členov svojho budúceho kabinetu. Čestný prezident strany Motoristi sebe Filip Turek, ktorý bol kandidátom na ministra životného prostredia, v ňom podľa slov Babiša nefiguruje. Zdôvodnil to Turkovým zdravotným stavom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.


(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
