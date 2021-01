Babiš odstránil z Twitteru svoju snímku so šiltovkou

Praha 7. januára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš si vo štvrtok ráno vymenil svoju profilovú fotografiu na sociálnych sieťach Twitter a Facebook. Dosiaľ tam mal snímku s červenou bejzbalovou šiltovkou, akú nosí americký prezident Donald Trump, ale už ju vymenil za fotografiu s rúškom. Babiš tak urobil po násilnom vtrhnutí Trumpových podporovateľov do Kapitolu, sídla amerického Kongresu vo Washingtone.



Informácie priniesli český portál iDNES.cz a tlačová agentúra AFP.



Až do stredy mal Babiš na snímke červenú šiltovku s bielym nápisom SILNÉ ČESKO, ktorý pripomínal Trumpovo heslo "Urobme Ameriku opäť veľkou", a teraz má na nej biele rúško s českou vlajkou. Evidentne sa týmto snaží povzbudiť krajanov počas lockdownu, zavedeného pre prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19.



Miliardár a premiér ČR Babiš udalosti v USA na Twitteri odsúdil: "Čo sa stalo v Spojených štátoch, je bezprecedentný útok na demokraciu, pri ktorom zomreli štyria ľudia. Odovzdanie moci medzi prezidentmi musí byť vždy plynulé a pokojné. Pevne dúfam, že tieto incidenty nebudú pokračovať," napísal vo štvrtok ráno.



Babiš bol kedysi prezývaný aj český Trump, pretože vďaka svojmu bohatstvu je štvrtým najbohatším českým občanom, ako uviedol magazín Forbes.



Premiér v tvíte dodal: "Trump stále opakuje, že voľby boli zmanipulované a podvodné. Podnecoval tieto nálady a to bolo nesprávne."



Babiša od stredajšieho večera niektorí ľudia vyzývali, aby fotku so šiltovkou odstránil. O dve hodiny naozaj zmizla a objavila sa tam iná.



Pri stredajšom vpáde Trumpových podporovateľov do sídla Kongresu zomrela aj jedna žena. Stalo sa to práve v čase, keď obe komory Kongresu rokovali o potvrdení hlasov voliteľov z jednotlivých amerických štátov. Snemovňa reprezentantov aj Senát nakoniec formálne potvrdili víťazstvo Trumpovho demokratického súpera Joea Bidena, pripomenul portál iDNES.cz.