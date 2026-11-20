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Babiš označil narušenie poľského vzdušného priestoru za neprijateľné
Prezident ČR Petr Pavel predtým uviedol, že najnovšie incidenty v Poľsku nie sú izolované a je skôr otázkou času, kedy sa niečo podobné stane aj v ČR.
Autor TASR
Praha 20. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš označil piatkové narušenie poľského vzdušného priestoru za úplne neprijateľné a odsúdil ho. Informoval o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Narušenie poľského vzdušného priestoru považujem za úplne neprijateľné a dôrazne ho odsudzujem. Česká republika pevne stojí za našimi poľskými priateľmi a sme pripravení v prípade potreby poskytnúť pomoc a súčinnosť,“ stálo v príspevku.
Počas nočných útokov ruskej armády na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor tri objekty. Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza šlo pravdepodobne o dve rakety a jeden dron.
Prezident ČR Petr Pavel predtým uviedol, že najnovšie incidenty v Poľsku nie sú izolované a je skôr otázkou času, kedy sa niečo podobné stane aj v ČR. Ako Európa by sme sa preto podľa Pavla mali usilovať o čo najzrozumiteľnejšiu jednotnú pozíciu a dať tým Rusku jasne najavo, že zvyšku Európy nemôže diktovať svoje podmienky.
„Narušenie poľského vzdušného priestoru považujem za úplne neprijateľné a dôrazne ho odsudzujem. Česká republika pevne stojí za našimi poľskými priateľmi a sme pripravení v prípade potreby poskytnúť pomoc a súčinnosť,“ stálo v príspevku.
Počas nočných útokov ruskej armády na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor tri objekty. Podľa ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza šlo pravdepodobne o dve rakety a jeden dron.
Prezident ČR Petr Pavel predtým uviedol, že najnovšie incidenty v Poľsku nie sú izolované a je skôr otázkou času, kedy sa niečo podobné stane aj v ČR. Ako Európa by sme sa preto podľa Pavla mali usilovať o čo najzrozumiteľnejšiu jednotnú pozíciu a dať tým Rusku jasne najavo, že zvyšku Európy nemôže diktovať svoje podmienky.