Babiš označil výsledok prvého kola volieb za fantastický

Praha 14. januára (TASR) - Kandidát na českého prezidenta a bývalý český premiér Andrej Babiš označil výsledok prvého kola prezidentských volieb, v ktorom sa podľa predbežných výsledkov umiestnil na druhom mieste, za fantastický. TASR o tom informuje podľa spravodajskej televízie ČT24.



"Mám obrovskú radosť. Ako kandidát hnutia ANO sme dosiahli famózny výsledok. Dostal som o viac než 500.000 hlasov ako hnutie ANO vo voľbách do snemovne v roku 2021," uviedol Babiš na tlačovej konferencii. Poďakoval voličom, svojej manželke a deťom, hnutiu ANO a svojmu tímu.



Zároveň zagratuloval "provládnemu kandidátovi" Petrovi Pavlovi i Danuši Nerudovej. Babiš však nerozumie, prečo ho Nerudová označila za zlo. "Ja som venoval našej krajine viac ako desať rokov svojho života. Nemusel som ísť do politiky... Korupciu, proti ktorej som bojoval a prečo som založil hnutie, neznášam. Za našej vlády žiadna korupcia nebola," uviedol.



Ďalej povedal, že má signály, že pred druhým kolom voľby sa naň údajne chystá podraz od "spriaznených novinárov" Pavla, ktorí ho chcú spájať so sovietskou tajnou službou KGB. V súvislosti s Pavlovou minulosťou uviedol, že jediným prezidentom v Európe, ktorý bol "komunistickým rozviedčikom", je ruský prezident Vladimir Putin.



Po sčítaní vyše 99 percent hlasov získal Pavel zatiaľ 35,26 percenta hlasov a predbehol tak Babiša, ktorý je tesne za ním si ziskom 35,13 percenta hlasov. Danuše Nerudová zatiaľ získala 13,9 percenta hlasov zúčastnených voličov.