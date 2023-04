Babiš oznámil, že v budúcich prezidentských voľbách kandidovať nebude

Praha 5. apríla (TASR) - Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš na sociálnej sieti TikTok uviedol, že v prezidentských voľbách v roku 2028 už kandidovať nebude, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Babiš odpovedal na otázku jedného zo svojich sledovateľov, ktorý sa pýtal, či bude opäť kandidovať na funkciu prezidenta, ak by sa nestal premiérom. "Nebudem," odpovedal stručne predseda hnutia ANO. Na otázku, či sa bude znova usilovať o post predsedu vlády, reagoval: "To sa uvidí."



Po januárových prezidentských voľbách, v ktorých prehral so ziskom 41,68 percenta, Babiš oznámil, že sa stiahne do úzadia a hlavnými tvárami hnutia ANO budú jeho podpredseda Karel Havlíček a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová.



Babiš vtedy nepotvrdil ani nevyvrátil, či sa bude opätovne uchádzať o post českého premiéra. "Budúci volebný snem ANO bude vo februári 2024. Dovtedy mám čas si rozmyslieť, či budem kandidovať na predsedu, alebo nie," povedal vo februári politik. V čele ANO môže podľa neho stáť ktokoľvek, kto o to bude mať záujem a presvedčí delegátov.



V máji chce Babiš so svojím karavanom vyraziť do regiónov, pretože práca poslanca podľa neho spočíva najmä v komunikácii s občanmi. Okrem toho sa chce sústrediť na mladú generáciu a hľadať nové tváre.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)