Babiš: Patrioti budú v EP kľúčovým hráčom, ich hlas bude počuť

Praha 8. júla (TASR) - Nová frakcia v Európskom parlamente Patrioti pre Európu bude kľúčovým hráčom a jej členovia sú pripravení zásadne sa podieľať na rozhodovaní o budúcnosti Európskej únie. V pondelok to krátko po oficiálnom ustanovení frakcie povedal predseda českého opozičného hnutia ANO Andrej Babiš, ktorý jej vznik spolu s ďalšími politikmi inicioval. Počet členov a zapojených krajín považuje za veľký úspech, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vo frakcii Patrioti pre Európu bude 84 členov z 12 krajín, čo považujeme za obrovský úspech. Patrioti pre Európu budú po ľudovcoch a socialistoch treťou najsilnejšou frakciou v EP. Budeme kľúčovým hráčom a sme pripravení sa zásadne podieľať na rozhodovaní o budúcnosti EÚ. Náš hlas v EÚ bude počuť," vyhlásil Babiš s tým, že aktuálnou prioritou frakcie bude zastavenie ilegálnej migrácie.



Pripomenul tiež ďalšie hlavné ciele, ktorými budú obrana suverenity členských krajín a dôraz na národné štáty a naliehavá potreba revidovať zelenú dohodu.



Šéf hnutia ANO, ktoré v Česku vyhralo európske voľby, podotkol, že od oznámenia vzniku aliancie 30. júna zaznievalo mnoho skeptických hlasov o tom, že frakcia nakoniec nevznikne, že nebude mať žiaden vplyv alebo že jej členovia sú kolaborantmi ruského prezidenta Vladimira Putina. "Všetky tieto a podobné nepravdy zásadne odmietame. My sme do tejto frakcie vstúpili preto, aby sme plnili náš program," dodal.



Český premiér Petr Fiala v pondelok napísal na sociálnej sieti, že nová frakcia "slúži záujmom Ruska". Babiš ho za tento výrok označil za "patologického klamára".



Podpredseda hnutia a tieňový premiér Karel Havlíček taktiež reagoval na výčitky, že ANO sa v EP spája s proruskými stranami. Podľa neho hnutie nehľadalo v Európe spojencov, s ktorými bude mať rovnaký názor na Rusko či Ukrajinu, ale na fungovanie EÚ. "Názor hnutia ANO na Ukrajinu sa nemení - kategoricky sme odsúdili Rusko a podporili sme drvivú väčšinu všetkých opatrení na podporu Ukrajiny," vysvetlil a zároveň odsúdil pondelkový útok Ruska na detskú nemocnicu v Kyjeve.



Babiš dúfa, že nová frakcia si vo svojich názoroch nájde v europarlamente spojencov. Podľa neho mohla mať aj viac členov, ale naznačil, že EK je vraj mocná a disponuje veľkým vplyvom. "Uvidíme, ako to ešte všetko dopadne," dodal šéf ANO.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)