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Babiš plánuje cestu do Číny, Okamurovu návštevu považuje za úspešnú
Minulý týždeň krajinu navštívil predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura.
Autor TASR
Praha 27. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš plánuje budúci rok cestu do Číny. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Minulý týždeň krajinu navštívil predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura. Podľa Babiša bola úspešná, lebo z nej vyplynulo, že Čína má záujem vrátiť vzťahy s ČR na úroveň z minulosti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„S Karlom Havlíčkom (českým ministrom priemyslu a obchodu, pozn. TASR) sme sa viac-menej dohodli, že by som tam s ním realizoval nejakú oficiálnu návštevu budúci rok niekedy na jar. Samozrejme za podmienok, že by tá návšteva priniesla nejaký zásadný úspech, ale naši podnikatelia by o to určite mali veľký záujem,“ avizoval Babiš.
Cestu šéfa snemovne považuje za úspešnú. „Vyplynulo z toho to, že Čína má záujem vrátiť vzťahy tam, kde boli, respektíve na úroveň našich spojencov,“ podotkol. Poukázal tiež na to, že Česko je jednou z dvoch krajín EÚ, ktorých občania musia mať pri ceste do Číny víza. „Určite by bolo skvelé, ak by sa to zrušilo,“ dodal s tým, že Česku by okrem toho pomohla priama letecká linka Šanghaj – Praha.
Babiš tiež zdôraznil, že Čína do ČR predáva 13-násobne viac tovaru než je to naopak. Považuje preto za dôležité, aby krajinu navštívila vládna delegácia. Sľubuje si od toho konkrétne ekonomické výsledky.
Predseda dolnej komory parlamentu navštívil počas uplynulého týždňa Šanghaj aj Peking, rokoval s predsedom čínskeho parlamentu a ďalšími predstaviteľmi Číny. Na sociálnej sieti X následne informoval, že diskutoval o zrušení víz pre českých občanov a na rozšírenie leteckého spojenia s ČR dostal prísľub. Okrem toho sa zaujímal o možnosť vystaviť v Prahe terakotovú armádu.
Opozícia Okamurovu cestu kritizovala. Poukazovala na prípad zadržaného Čecha v Číne, ktorý podľa nej súvisí s prípadom Číňana, ktorý je v Česku obvinený z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Domnieva sa, že by ho Peking mohol chcieť za Čecha vymeniť. Šéf českej diplomacie Petr Macinka však tvrdí, že prípady spolu nesúvisia. Okrem toho opozičné strany poukázali aj na to, že ešte počas Okamurovej cesty Čína zaradila českú firmu Tatra Trucks, ktorá vyrába ťažké nákladné a vojenské automobily, na svoj exportný sankčný zoznam. Urobila tak v reakcii na protiruské sankcie EÚ, ktoré sa dotkli aj niektorých čínskych firiem.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„S Karlom Havlíčkom (českým ministrom priemyslu a obchodu, pozn. TASR) sme sa viac-menej dohodli, že by som tam s ním realizoval nejakú oficiálnu návštevu budúci rok niekedy na jar. Samozrejme za podmienok, že by tá návšteva priniesla nejaký zásadný úspech, ale naši podnikatelia by o to určite mali veľký záujem,“ avizoval Babiš.
Cestu šéfa snemovne považuje za úspešnú. „Vyplynulo z toho to, že Čína má záujem vrátiť vzťahy tam, kde boli, respektíve na úroveň našich spojencov,“ podotkol. Poukázal tiež na to, že Česko je jednou z dvoch krajín EÚ, ktorých občania musia mať pri ceste do Číny víza. „Určite by bolo skvelé, ak by sa to zrušilo,“ dodal s tým, že Česku by okrem toho pomohla priama letecká linka Šanghaj – Praha.
Babiš tiež zdôraznil, že Čína do ČR predáva 13-násobne viac tovaru než je to naopak. Považuje preto za dôležité, aby krajinu navštívila vládna delegácia. Sľubuje si od toho konkrétne ekonomické výsledky.
Predseda dolnej komory parlamentu navštívil počas uplynulého týždňa Šanghaj aj Peking, rokoval s predsedom čínskeho parlamentu a ďalšími predstaviteľmi Číny. Na sociálnej sieti X následne informoval, že diskutoval o zrušení víz pre českých občanov a na rozšírenie leteckého spojenia s ČR dostal prísľub. Okrem toho sa zaujímal o možnosť vystaviť v Prahe terakotovú armádu.
Opozícia Okamurovu cestu kritizovala. Poukazovala na prípad zadržaného Čecha v Číne, ktorý podľa nej súvisí s prípadom Číňana, ktorý je v Česku obvinený z neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Domnieva sa, že by ho Peking mohol chcieť za Čecha vymeniť. Šéf českej diplomacie Petr Macinka však tvrdí, že prípady spolu nesúvisia. Okrem toho opozičné strany poukázali aj na to, že ešte počas Okamurovej cesty Čína zaradila českú firmu Tatra Trucks, ktorá vyrába ťažké nákladné a vojenské automobily, na svoj exportný sankčný zoznam. Urobila tak v reakcii na protiruské sankcie EÚ, ktoré sa dotkli aj niektorých čínskych firiem.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)