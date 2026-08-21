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Babiš: Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy začalo obdobie neslobody
Výročie začiatku okupácie si politici každoročne pripomínajú pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici v Prahe. Išlo o jedno z hlavných miest odporu proti okupačným vojskám.
Autor TASR
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Praha 21. augusta (TASR) - Okupácia Československa, ktorá sa začala v auguste 1968 obsadením krajiny vojskami Varšavskej zmluvy, bola podľa českého premiéra Andreja Babiša obdobím neslobody a útlaku. V deň 58. výročia vpádu vojsk do ČSSR to uviedol na sociálnej sieti X. Zároveň vyzdvihol statočnosť ľudí, ktorí bojovali za slobodu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Pred 58 rokmi vtrhli vojská Varšavskej zmluvy do Československa a začala sa okupácia našej krajiny, ktorá trvala viac než 20 rokov. Bolo to obdobie neslobody, útlaku, ale aj obrovských príbehov statočných ľudí, ktorí po celú dobu za slobodu neprestali bojovať. Na tých by sme dnes mali spomínať predovšetkým. Vážme si našu slobodu,“ napísal Babiš.
Výročie začiatku okupácie si politici každoročne pripomínajú pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici v Prahe. Išlo o jedno z hlavných miest odporu proti okupačným vojskám. Na tohtoročnej spomienke sa zúčastní prezident Petr Pavel, predsedovia oboch komôr parlamentu, pražský primátor a ďalší politici. Premiér Babiš sa medzi hosťami nespomína. V stredajšom videu z agrosalónu Zem živiteľka v Českých Budějoviciach, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, povedal, že na mieste bude až do soboty.
Armády piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska) prekročili hranice ČSSR v noci z 20. na 21. augusta 1968. Tanky a obrnené transportéry s bielymi inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca druhej svetovej vojny. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Pred 58 rokmi vtrhli vojská Varšavskej zmluvy do Československa a začala sa okupácia našej krajiny, ktorá trvala viac než 20 rokov. Bolo to obdobie neslobody, útlaku, ale aj obrovských príbehov statočných ľudí, ktorí po celú dobu za slobodu neprestali bojovať. Na tých by sme dnes mali spomínať predovšetkým. Vážme si našu slobodu,“ napísal Babiš.
Výročie začiatku okupácie si politici každoročne pripomínajú pred budovou Českého rozhlasu na Vinohradskej ulici v Prahe. Išlo o jedno z hlavných miest odporu proti okupačným vojskám. Na tohtoročnej spomienke sa zúčastní prezident Petr Pavel, predsedovia oboch komôr parlamentu, pražský primátor a ďalší politici. Premiér Babiš sa medzi hosťami nespomína. V stredajšom videu z agrosalónu Zem živiteľka v Českých Budějoviciach, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, povedal, že na mieste bude až do soboty.
Armády piatich štátov Varšavskej zmluvy (Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky a Poľska) prekročili hranice ČSSR v noci z 20. na 21. augusta 1968. Tanky a obrnené transportéry s bielymi inváznymi pruhmi násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v Československu. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca druhej svetovej vojny. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)