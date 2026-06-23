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Babiš po rokovaní premiérov: Vyšehradská štvorka je budúcnosť Európy
Babiš na spoločnej tlačovej konferencii povedal, že so svojimi náprotivkami rokoval o viacerých otázkach vrátane vojny na Ukrajine, rozširovaní EÚ či migrácii.
Autor TASR
Budapešť 23. júna (TASR) - Vyšehradská štvorka (V4), ktorá zoskupuje Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, je budúcnosť Európy. Po rokovaní premiérov štyroch krajín v maďarskom meste Gödöllő to vyhlásil predseda českej vlády Andrej Babiš. Očakáva, že spolupráca v rámci V4 bude fungovať skvele, podobne ako v minulosti. Informuje o tom TASR.
Babiš na spoločnej tlačovej konferencii povedal, že so svojimi náprotivkami rokoval o viacerých otázkach vrátane vojny na Ukrajine, rozširovaní EÚ či migrácii. Ostatným premiérom predostrel témy, ktoré je podľa neho potrebné riešiť, a to ceny energií či revíziu systémov emisných povoleniek ETS.
Vyšehradská štvorka podľa Babiša „opäť funguje“ a spolupráca medzi štátmi bude mať skvelé výsledky. „Som presvedčený, že koordinácia, ktorú sme vždy mali pred zasadnutím Európskej rady, kde sme si odsúhlasovali postupy, bude úspešná,“ podotkol český premiér s tým, že so svojimi náprotivkami sú teraz opäť na „jednej lodi“.
Pred summitom V4 rokoval Babiš bilaterálne s maďarským premiérom Péterom Magyarom.
Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín — SR, ČR, Poľska a Maďarska. Založená bola 15. februára 1991 ešte ako Vyšehradská trojka podpisom deklarácie o spolupráci v maďarskom meste Vyšehrad. Po rozdelení Česko-Slovenska sa zmenilo na Vyšehradskú štvorku.
Babiš na spoločnej tlačovej konferencii povedal, že so svojimi náprotivkami rokoval o viacerých otázkach vrátane vojny na Ukrajine, rozširovaní EÚ či migrácii. Ostatným premiérom predostrel témy, ktoré je podľa neho potrebné riešiť, a to ceny energií či revíziu systémov emisných povoleniek ETS.
Vyšehradská štvorka podľa Babiša „opäť funguje“ a spolupráca medzi štátmi bude mať skvelé výsledky. „Som presvedčený, že koordinácia, ktorú sme vždy mali pred zasadnutím Európskej rady, kde sme si odsúhlasovali postupy, bude úspešná,“ podotkol český premiér s tým, že so svojimi náprotivkami sú teraz opäť na „jednej lodi“.
Pred summitom V4 rokoval Babiš bilaterálne s maďarským premiérom Péterom Magyarom.
Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín — SR, ČR, Poľska a Maďarska. Založená bola 15. februára 1991 ešte ako Vyšehradská trojka podpisom deklarácie o spolupráci v maďarskom meste Vyšehrad. Po rozdelení Česko-Slovenska sa zmenilo na Vyšehradskú štvorku.