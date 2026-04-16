Babiš po stretnutí s Ruttem: ČR urobí všetko, aby splnila záväzky
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Praha 16. apríla (TASR) - Česká vláda považuje záväzky v súvislosti s členstvom ČR v Severoatlantickej aliancii za „veľmi zásadné a prioritné“ a urobí všetko pre to, aby ich splnila. Vo štvrtok to po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem v Prahe vyhlásil český premiér Andrej Babiš, informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
