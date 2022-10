Praha 12. októbra (TASR) - Bývalý český premiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš podal dovolanie v prípade výrokov o zaplatených demonštrantoch z augusta 2018. Potvrdil to jeho právny zástupca Jiří Urbánek. Na zistenie Českej televízie (ČT) upozorňuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Krajský súd v Prahe v júli potvrdil, že Babiš sa musí ospravedlniť účastníčke protestu Jane Filipovej. Zažalovala ho za jeho tvrdenia o zaplatených politických odporcoch na objednávku.



Filipová sa zapojila do demonštrácie v júli 2018, keď parlament rozhodoval o vyslovení dôvery menšinovej vláde Andreja Babiša. V televíznej reportáži vtedajší premiér povedal, že je presvedčený o tom, že demonštranti sú zaplatení, pretože si nedokáže predstaviť, kto by protestoval 16 hodín.



Babiš sa odvolával na vyjadrenie poslanca hnutia ANO Pavla Růžičku, ktorý po proteste počul niekoľko ľudí, ako sa rozprávajú o tom, kam majú ísť po peniaze. Účastníčku protestu slová o zaplatení demonštrantov urazili, preto expremiéra zažalovala.



Expremiér sa podľa súdneho rozhodnutia Filipovej písomne ospravedlnil. Napísal jej, že ju nemal v úmysle "akýmkoľvek spôsobom uraziť". Zároveň však uviedol, že s verdiktom nesúhlasí a žalobu považuje za neodôvodnenú. V ospravedlnení tiež avizoval, že sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.