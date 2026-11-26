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Babiš:Podmieňovať kohéziu financovaním Ukrajiny je pre ČR neprijateľné
Návrh rozpočtu je pre ČR podľa slov Babiša neprijateľný aj v tom, že otáča pomer peňazí určených na centrálne programy a pre jednotlivé štáty.
Autor TASR
Praha/Brusel 26. novembra (TASR) - Podmieňovať európsky rozpočet a najmä kohéziu financovaním Ukrajiny je pre Česko podľa slov premiéra ČR Andreja Babiša „absolútne neprijateľné“. Podotkol, že práve kohézia, teda súdržnosť, bola jedným z cieľov vzniku Únie. Za nutné považuje, aby EÚ robila všetko pre dosiahnutie mieru na Ukrajine. Povedal to vo štvrtok pri príchode na rokovanie Európskej rady v Bruseli s tým, že rozpočet je pripravený vetovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„My potrebujeme, aby sa EÚ aktivizovala, bola pri tom a robila všetko pre to, aby bol mier. V Dubline sme sa konečne dohodli, že nás bude reprezentovať päť krajín a tie by mali robiť všetko pre to, aby sa vojna skončila. A mali by sme si jasne povedať, ako budeme financovať Ukrajinu, ale nemôže to byť podmienené tým, že financovanie Ukrajiny je naviazané na rozpočet a hlavne na kohéziu,“ zdôraznil Babiš.
Návrh rozpočtu je pre ČR podľa slov Babiša neprijateľný aj v tom, že otáča pomer peňazí určených na centrálne programy a pre jednotlivé štáty. Zatiaľ čo vopred pridelené obálky pre štáty spravujú národné ministerstvá, o centrálne programy súťažia žiadatelia z celej Únie priamo v Bruseli. A ako poukázal český premiér, ČR v centrálnych programoch nie je veľmi úspešná.
Ohľadom návrhov na vlastné zdroje nesúhlasí najmä s tým, že by mali byť z ETS1. Čo sa týka digitálnych daní, v tom si podľa jeho slov ešte musia urobiť jasno v Česku, či by s tým súhlasili. Záležalo by to však podľa neho aj na tom, koľko by nakoniec dostala ČR peňazí.
Podľa českého premiéra to v súčasnosti nevyzerá tak, že by sa lídri dokázali na podobe rozpočtu dohodnúť do konca roka, ako by to chcel predseda Európskej rady António Costa.
Na summite budú lídri hovoriť aj o tom, ako spoločne s partnermi pokryť finančné potreby Ukrajiny na rok 2027. Európska komisia v tejto súvislosti minulý týždeň navrhla ďalšiu pomoc Kyjevu vo výške 45 miliárd eur. Do nej sa však odmietlo zapojiť Slovensko, Česko, Maďarsko a Bulharsko. Babiš vo štvrtok zopakoval, že nesúhlasí s tým, aby financie pre Ukrajinu išli z európskeho rozpočtu. Kládol si však aj otázku, či má Európa nejaký cieľ a dokedy chce Ukrajine posielať peniaze.
„Každý rok budeme platiť Ukrajine 135 miliárd eur? Dokedy? Koľko rokov? Desať, dvadsať, tridsať? Čo to je za stratégiu? Nech jasne povedia, kto bude vyjednávať o mieri a nie že v Číne sa stretáva (americký prezident Donald) Trump, (prezident Ruska Vladimir) Putin a (čínsky prezident) Si (Ťin-pching), rokujú o týchto veciach a my to platíme,“ poznamenal Babiš. Dodal, že vojnu je nutné ukončiť a potom Ukrajine pomáhať s obnovou.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„My potrebujeme, aby sa EÚ aktivizovala, bola pri tom a robila všetko pre to, aby bol mier. V Dubline sme sa konečne dohodli, že nás bude reprezentovať päť krajín a tie by mali robiť všetko pre to, aby sa vojna skončila. A mali by sme si jasne povedať, ako budeme financovať Ukrajinu, ale nemôže to byť podmienené tým, že financovanie Ukrajiny je naviazané na rozpočet a hlavne na kohéziu,“ zdôraznil Babiš.
Návrh rozpočtu je pre ČR podľa slov Babiša neprijateľný aj v tom, že otáča pomer peňazí určených na centrálne programy a pre jednotlivé štáty. Zatiaľ čo vopred pridelené obálky pre štáty spravujú národné ministerstvá, o centrálne programy súťažia žiadatelia z celej Únie priamo v Bruseli. A ako poukázal český premiér, ČR v centrálnych programoch nie je veľmi úspešná.
Ohľadom návrhov na vlastné zdroje nesúhlasí najmä s tým, že by mali byť z ETS1. Čo sa týka digitálnych daní, v tom si podľa jeho slov ešte musia urobiť jasno v Česku, či by s tým súhlasili. Záležalo by to však podľa neho aj na tom, koľko by nakoniec dostala ČR peňazí.
Podľa českého premiéra to v súčasnosti nevyzerá tak, že by sa lídri dokázali na podobe rozpočtu dohodnúť do konca roka, ako by to chcel predseda Európskej rady António Costa.
Na summite budú lídri hovoriť aj o tom, ako spoločne s partnermi pokryť finančné potreby Ukrajiny na rok 2027. Európska komisia v tejto súvislosti minulý týždeň navrhla ďalšiu pomoc Kyjevu vo výške 45 miliárd eur. Do nej sa však odmietlo zapojiť Slovensko, Česko, Maďarsko a Bulharsko. Babiš vo štvrtok zopakoval, že nesúhlasí s tým, aby financie pre Ukrajinu išli z európskeho rozpočtu. Kládol si však aj otázku, či má Európa nejaký cieľ a dokedy chce Ukrajine posielať peniaze.
„Každý rok budeme platiť Ukrajine 135 miliárd eur? Dokedy? Koľko rokov? Desať, dvadsať, tridsať? Čo to je za stratégiu? Nech jasne povedia, kto bude vyjednávať o mieri a nie že v Číne sa stretáva (americký prezident Donald) Trump, (prezident Ruska Vladimir) Putin a (čínsky prezident) Si (Ťin-pching), rokujú o týchto veciach a my to platíme,“ poznamenal Babiš. Dodal, že vojnu je nutné ukončiť a potom Ukrajine pomáhať s obnovou.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)