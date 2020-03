Babiš poradil Trumpovi: Na spomalenie šírenia vírusu použite rúška

Praha 29. marca (TASR) - Český miliardár a premiér Andrej Babiš v nedeľu poradil americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby vyhlásil povinné nosenie ochranných rúšok na verejnosti a takto sa pokúsil zastaviť prudký nárast ľudí nakazených koronavírusom v USA. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Pán prezident, skúste riešiť vírus českým spôsobom," napísal v tweete Babiš, bohatý podnikateľ, ktorý sa podľa AFP tak ako Trump stal populistickým politikom.



"Nosenie jednoduchého látkového rúška znižuje šírenie vírusu o 80 percent! Česká republika vyhlásila pre občanov nosenie rúška na verejnosti za povinné," uviedol Babiš na Twitteri a dodal: "Boh žehnaj Amerike."



Babiš necitoval žiaden vedecký zdroj, ktorý by podporil tvrdenie, že nosenie rúšok znižuje nákazu koronavírusom o 80 percent, dodala agentúra AFP.



Vo vedeckých kruhoch je malá zhoda v otázke, či je účinnou ochranou pred novým koronavírusom to, keď rúška nosia zdraví ľudia, a rôzne krajiny vydávajú rôzne stupne odporúčania v tejto záležitosti, tvrdí AFP.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby zdraví ľudia nosili ochrannú masku, len ak sa starajú o niekoho s podozrením na nákazu koronavírusom.



Podobnú radu dalo v USA aj Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).



Avšak v nesúvisiacej štúdii z roku 2009 CDC uviedlo, že ochranné masky "možno považovať za určitých okolností za vhodné opatrenie" v tých komunitách, kde je zistená tzv. prasacia chrípka.



Úrady v čínskom meste Wu-chan, kde koronavírus vlani v decembri prvýkrát zistili, nariadili nosenie rúšok na verejných miestach ako povinné, napísal štátny denník People's Daily.



Tento mesiac Babišovu vládu ostro kritizovali na veľký nedostatok ochranných rúšok, čo prinútilo desaťtisíce Češiek sadnúť si za šijací stroj a šiť vlastné rúška.



Česko, členská krajina Európskej únie s 10,7 milióna obyvateľov, malo v nedeľu podvečer potvrdených 2716 prípadov ochorenia COVID-19 a 13 úmrtí.



USA má teraz najvyšší počet potvrdených prípadov COVID-19 na svete, a to takmer 125.000, a vyše 2100 mŕtvych, uviedla tlačová agentúra AP.