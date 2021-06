Babiš požiadal vedenie Európskej únie o pomoc pre južnú Moravu

Praha 25. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš požiadal v piatok vedenie Európskej únie o pomoc pre región južnej Moravy zasiahnutý búrkami a tornádom. Informoval o tom na Twitteri.



"Požiadal som predsedu Európskej rady Charlesa Michela a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú o pomoc zo špeciálnych fondov Európskej únie pre postihnuté obce na južnej Morave," napísal Babiš z Bruselu.



Spravodajská televízia ČT24 predtým informovala, že český premiér odletí o 12.00 h z Bruselu do Brna, aby na južnej Morave navštívil obce, ktoré vo štvrtok zasiahli silné búrky a tornádo.



"My ako vláda urobíme všetko pre to, aby sme ľuďom pomohli, pretože je to skutočne apokalypsa, dvetisíc poškodených domov, musíme urobiť maximum," zdôraznil v Bruseli Babiš.



V dôsledku štvrtkových silných búrok a vzniknutého tornáda v okresoch Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji zahynuli najmenej štyria ľudia. Zranenia utrpeli stovky ľudí. V okrese Břeclav zničilo tornádo tretinu obce Hrušky.