< sekcia Zahraničie
Babiš pozval Magyara na návštevu ČR
Autor TASR
Praha 13. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš pozval víťaza maďarských parlamentných volieb Pétera Magyara na návštevu ČR. Ocenil, že líder strany Tisza avizoval, že by chcel obnoviť spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) a rozšíriť ju o ďalšie štáty. S doterajším maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorého pred voľbami podporil, chce mať naďalej dobré vzťahy. Podotkol, že jeho úlohou ako premiéra je, aby si bol blízky so všetkými. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Víťazstvo Magyara podľa Babiša dokazuje, že v Maďarsku je funkčná demokracia. Ocenil, že Orbán rýchlo uznal porážku a zagratuloval víťazovi volieb. Na otázku, či prehra súčasného premiéra, ktorého Babiš označoval za svojho priateľa, nejako zmení vzťahy ČR a Maďarska, odpovedal, že to nie je o osobách.
„Viktor Orbán tie voľby prehral. To neznamená, že teraz s ním nebudem mať dobrý vzťah, ako som mal. Budem, na úrovni Patriotov (politická frakcia v EP, pozn. TASR). A tiež budem chcieť mať dobrý vzťah s novým maďarským premiérom, pretože skrátka tak to je a nie je to o osobách... Ja od začiatku výkonu funkcie robím jednoznačne politiku v prospech ČR a s týmto cieľom sa budem spájať s každým premiérom a prezidentom,“ podotkol Babiš. Ako príklad uviedol, že má vraj dobrý vzťah s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, aj s jeho dlhoročnou súperkou Marine Le Penovou.
Ohradil sa voči tvrdeniam, že by mu Orbán niekedy určoval politickú agendu. „Nie je pravda, že by som bol niekto, kto potrebuje od Orbána nejaké rady. On vždy rešpektoval moje ekonomické vzdelanie a skúsenosti ako ministra financií,“ zdôraznil český premiér a podotkol, že robí inú politiku ako SR a Maďarsko.
Magyar v nedeľu v noci na tlačovej konferencii avizoval, že by chcel obnoviť spoluprácu krajín v rámci V4. Babiš to ocenil, lebo v tejto platforme vidí veľký význam. Dúfa, že sa mu o spolupráci podarí presvedčiť aj poľského premiéra Donalda Tuska.
