Babiš: Prázdno, ktoré zanechala streľba na UK, nemožno zaplniť slovami
Autor TASR
Praha 21. decembra (TASR) - Bolesť a prázdno, ktoré zanechal útok na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK), nemožno podľa českého premiéra Andreja Babiša zaplniť slovami. Uviedol to na sociálnej sieti X. V nedeľu od streľby na fakulte, pri ktorej pred dvomi rokmi zomrelo 14 ľudí, uplynuli dva roky, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes si pripomíname dva roky odo dňa, ktorý hlboko zasiahol našu krajinu. Deň, keď pri nezmyselnom útoku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej prišli o život nevinní ľudia. Myslím na obete tejto tragédie, na ich blízkych, spolužiakov, pedagógov aj celú akademickú obec. Bolesť a prázdno, ktoré táto udalosť zanechala, nemožno zaplniť slovami - ale nezabúdame,“ napísal Babiš. Pripomenul tiež obete zo streľby v Klánovickom lese či samovraždu matky jednej z obetí na fakulte.
Predseda Senátu Miloš Vystrčil spolu s ďalšími senátormi, primátorom Prahy Bohuslavom Svobodom a tiež rektorkou UK Milenou Králíčkovou prišli v nedeľu dopoludnia zapáliť k pamätníku obetiam pred FF UK sviečky a položiť vence. Vystrčil zdôraznil, že je potrebné nezabúdať na zlo a na to, čo dokáže spôsobiť a snažiť sa robiť všetko pre to, aby k takejto udalosti už nikdy nedošlo. Dodal, že je zodpovednosťou štátu, bezpečnostných zložiek, ale aj každého človeka, aby bola spoločnosť dostatočne pripravená na rizikové situácie.
Šéf senátu si myslí, že téme duševného zdravia, ktoré v tejto súvislosti zdôrazňuje aj samotná univerzita, sa v Česku nevenuje dostatok pozornosti. „Dlhú dobu sme si nepripúšťali - to sa týka najmä staršej generácie - že môže dôjsť k tomu, tí ľudia nebudú psychicky zvládať tlak a agresivitu, ktorá dnes na nás číha zo všetkých strán, či už sú to sociálne siete, správanie ľudí medzi sebou alebo v niektorých prípadoch aj správanie politikov. Nedokázali sme si predstaviť, že by to mohlo viesť k tomu, že potom zlyhajú ako osoby a nositelia akejsi schopnosti sebaovládania a vyrovnania sa s tým, aký tlak na nich pôsobí. Takže si myslím, že v tomto smere máme rezervy a hľadáme cestu, ako sa s tým vyrovnať,“ dodal.
V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca, približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy. Matka jednej z obetí streľby na FF UK tento rok v apríli svoj život ukončila skokom do priepasti Macocha.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
