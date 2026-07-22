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Babiš: Pražské letisko by mohlo s časťou akcií vstúpiť na burzu
Český premiér uviedol, že jeho vláda podporuje kapitálový trh.
Autor TASR
Praha 22. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v stredu opäť hovoril o zámere uviesť časť akcií Letiska Václava Havla Praha na pražskú burzu. Po výkupe akcionárov spoločnosti ČEZ by to podľa Babiša bola dobrá príležitosť pre investorov. Ešte uplynulý utorok pritom česká ministerka financií Alena Schillerová upokojovala letiskové odbory, ktoré vyhlásili štrajkovú pohotovosť, že takýto krok sa nechystá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš uviedol, že jeho vláda podporuje kapitálový trh. „Vzhľadom na to, že jedným z našich záväzkov je vykúpiť akcionárov ČEZ-u, to znamená, že potom ČEZ odíde z burzy, tak sme dospeli k názoru, že úpis akcií letiska na pražskú burzu by bol veľmi dobrou príležitosťou pre týchto investorov, ktorí investujú do českých akcií. Úvaha je taká, že by sme urobili IPO približne na 40 % a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ak k tomu pristúpime - ja si myslím, že áno, tak by sme to smerovali niekde na rok 2028,“ načrtol možný scenár český premiér.
Zároveň však podotkol, že letisko je strategické aktívum štátu, ktoré bude štát naďalej kontrolovať. „A keď sú teraz nejaké pochybnosti o nominácii nového riaditeľa, tak v momente, keď to bude na burze, akcionári to všetko ešte lepšie postrážia než samotný štát. Ale to aktívum je určite strategické a štát sa ho nikdy nevzdá,“ dodal.
Práve pre pochybnosti týkajúce sa výberu Radomíra Lašáka na post nového predsedu predstavenstva pražského letiska vstúpili miestne odbory do štrajkovej pohotovosti. Vzhľadom na jeho pôsobenie v Českých aerolíniách (ČSA), ktoré neskôr zanikli, sa obávajú o budúce smerovanie a rozvoj letiska. Kritizovali tiež údajne neštandardný proces výberu vo výberovom konaní na tento post. Za ďalší z dôvodov vyhlásenia štrajkovej pohotovosti označili Babišov výrok zo začiatku júla, že by štát mohol časť akcií pražského letiska uviesť na burzu.
Schillerová v reakcii na to v utorok uviedla, že jej rezort IPO letiska nepripravuje a nie je to ani v zadaní pre nové vedenie. Zároveň podotkla, že by to vyžadovalo zmenu zákona o vlastníctve letiska a takú legislatívu vláda nepripravuje.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Babiš uviedol, že jeho vláda podporuje kapitálový trh. „Vzhľadom na to, že jedným z našich záväzkov je vykúpiť akcionárov ČEZ-u, to znamená, že potom ČEZ odíde z burzy, tak sme dospeli k názoru, že úpis akcií letiska na pražskú burzu by bol veľmi dobrou príležitosťou pre týchto investorov, ktorí investujú do českých akcií. Úvaha je taká, že by sme urobili IPO približne na 40 % a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ak k tomu pristúpime - ja si myslím, že áno, tak by sme to smerovali niekde na rok 2028,“ načrtol možný scenár český premiér.
Zároveň však podotkol, že letisko je strategické aktívum štátu, ktoré bude štát naďalej kontrolovať. „A keď sú teraz nejaké pochybnosti o nominácii nového riaditeľa, tak v momente, keď to bude na burze, akcionári to všetko ešte lepšie postrážia než samotný štát. Ale to aktívum je určite strategické a štát sa ho nikdy nevzdá,“ dodal.
Práve pre pochybnosti týkajúce sa výberu Radomíra Lašáka na post nového predsedu predstavenstva pražského letiska vstúpili miestne odbory do štrajkovej pohotovosti. Vzhľadom na jeho pôsobenie v Českých aerolíniách (ČSA), ktoré neskôr zanikli, sa obávajú o budúce smerovanie a rozvoj letiska. Kritizovali tiež údajne neštandardný proces výberu vo výberovom konaní na tento post. Za ďalší z dôvodov vyhlásenia štrajkovej pohotovosti označili Babišov výrok zo začiatku júla, že by štát mohol časť akcií pražského letiska uviesť na burzu.
Schillerová v reakcii na to v utorok uviedla, že jej rezort IPO letiska nepripravuje a nie je to ani v zadaní pre nové vedenie. Zároveň podotkla, že by to vyžadovalo zmenu zákona o vlastníctve letiska a takú legislatívu vláda nepripravuje.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)