Babiš pred summitom EÚ: Európa potrebuje zmeniť spôsob rozhodovania
Autor TASR
Praha/Bilzen-Hoeselt 12. februára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš pred začiatkom neformálneho summitu EÚ o konkurencieschopnosti kritizoval spôsob rozhodovania v rámci Európskej únie. Navrhovať smernice by podľa neho mala aj Európska rada, teda prezidenti a premiéri členských krajín, nielen Európska komisia. Pred začiatkom štvrtkového rokovania na zámku Alden Biesen v Belgicku tiež zdôraznil, že jediným okamžitým riešením súčasného stavu európskeho priemyslu a vysokých cien energií je zmeniť smernicu o obchodovaní s emisnými povolenkami. Česko už podľa jeho slov získava spojencov na presadenie svojich návrhov, informuje spravodajkyňa TASR.
Podľa Babiša je neprijateľné, že sa systém EU ETS stáva predmetom finančných špekulácií. Za jediné riešenie preto považuje zmeniť ho tak, aby neumožnil zarábať na ňom špekulantom. „Nech priemysel, ktorý znečisťuje ovzdušie, zaplatí tú daň, ale nemôže to byť predmetom špekulácií. Všetci vedia, že cena bude stúpať, a dôsledkom je, že európsky priemysel kolabuje,“ uviedol predseda českej vlády.
Podotkol, že prezidenti a premiéri sú odkázaní na to, aby Komisiu o svojich návrhoch na zmeny presviedčali, a kládol si otázku, prečo by smernice nemohli navrhovať aj oni. „Je potrebné vrátiť sa k (zakladajúcim) zmluvám a pozrieť sa na to, akým spôsobom vlastne v tej EÚ rozhodujeme... To, že Európa potrebuje zmeniť spôsob rozhodovania a kompetencie, je úplne jasné... Navrhovať majú predsedovia vlád a prezidenti. Komisia má exekuovať,“ vyhlásil.
Nápady EK ohľadom riešenia stavu európskeho priemyslu a konkurencieschopnosti sú podľa Babiša „úplne od veci“. „Vôbec nechápu, čo sa deje. My im to určite budeme pripomínať a písať. Pre mňa je tento neformálny summit len začiatok, lebo evidentne sa v tých názoroch míňame,“ podotkol s tým, že má odhodlanie a urobí všetko pre to, aby v tejto veci došlo k zmenám.
Dodal, že Česko je aktívne a ako jedna z mála krajín navrhuje aj konkrétne riešenia. „Ja totiž na rozdiel od niektorých kolegov viem, čo je to priemysel,“ zdôraznil Babiš. Ostatné návrhy sú podľa neho behom na dlhú trať.
