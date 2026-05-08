Babiš: Prezident by mohol byť viac nad vecou, nie som jeho podriadený
Babiš podotkol, že vláda ešte nerokovala o zložení delegácie na summit NATO.
Autor TASR
Praha 8. mája (TARS) - Na rozhodnutie o tom, kto za Česko pôjde na júlový summit Severoatlantickej aliancie do Ankary, si podľa českého premiéra Andreja Babiša je potrebné počkať do konca júna, keď o tom bude rozhodovať vláda. Povedal to v piatok na brífingu po rokovaní s belgickým premiérom Bartom De Weverom. Na otázky o jeho meškaní na dohodnutú rannú schôdzku na Pražskom hrade reagoval, že nie je prezidentov podriadený a Pavel by vraj mal byť viac nad vecou, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Babiš podotkol, že vláda ešte nerokovala o zložení delegácie na summit NATO. „Počkajte si, až vláda rozhodne v júni,“ povedal novinárom. Pripomenul, že v minulosti na summite bol aj premiér Petr Fiala (zastupoval vtedajšieho prezidenta Miloša Zemana, ktorý nemohol ísť zo zdravotných dôvodov, pozn. TASR). „My sme vo funkcii necelých päť mesiacov a tie dve percentá (rozpočtu na obranu, pozn. TASR) sa nedarí naplniť, ani minulá vláda to nenaplnila. Tak práve preto si myslíme, že my máme obhajovať tú pozíciu. Ale opakujem, teraz to nie je na stole, vláda bude rozhodovať až koncom júna,“ zopakoval.
Babiš na rannú schôdzku s prezidentom na Pražskom hrade meškal približne 15 minút. Keď mu prezident pri príchode povedal, že boli dohodnutí na 8.30 h, Babiš odpovedal, že mu to „nejako nevyšlo“. Pavel na to neskôr reagoval slovami, že slušné by bolo ospravedlniť sa a vníma to ako určitý signál. Babiš sa na popoludňajšej tlačovej konferencii obhajoval, že sa vo štvrtok vrátil v noci z cesty po Moravskosliezskom kraji a aj keď vstal skoro, nestíhal.
„Pána prezidenta som prostredníctvom pani (vedúcej úradu vlády Tünde) Bartha poprosil, či by tú schôdzku nemohol posunúť na 9.00 h. Na to mi bolo odpovedané, že to, bohužiaľ, nejde. No a ráno, aj keď som vstával celkom skoro, tak som to nezvládal. Pán prezident by mohol byť trošku veľkorysý a nad vecou. Tá jeho poznámka je nepatričná. Ja nie som jeho podriadený, ani nikdy nebudem. My nemáme prezidentský systém,“ zdôraznil Babiš.
O to, kto bude Česko zastupovať na tohtoročnom summite NATO sa prezident s vládou sporí už niekoľko týždňov. Pavel po piatkovom stretnutí povedal, že sa s Babišom nedohodli, ale naďalej trvá na tom, že do Ankary chce ísť. Ak by vláda rozhodla inak, je pripravený podať kompetenčnú žalobu na ústavný súd.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
