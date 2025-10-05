< sekcia Zahraničie
Babiš: Prezident ma zostavením vlády zatiaľ nepoveril, je to predčasné
So stranami koalície SPOLU rokovať o zostavení vláde nebude.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade v nedeľu ráno povedal, že Pavel ho zostavením vlády zatiaľ nepoveril. Hovorili spolu podľa jeho slov o výsledku volieb a o imidži Česka v rámci EÚ a NATO. Dodal, že urobí všetko pre to, aby vláda vznikla a plnila svoj program, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Pán prezident ma ešte nepoveril, to by bolo predčasné. My sme spolu hovorili o výsledku volieb a aj o otázke nášho imidžu v rámci NATO a EÚ... Ide mi o to, aby Európa fungovala, lebo sa z ekonomického hľadiska nevyvíja dobrým smerom,“ opísal rokovanie s prezidentom Babiš.
Prezidenta podľa svojich slov informoval o sobotných rokovaniach s Motoristami a hnutím SPD. „To rokovanie bude pokračovať a ak dospejme k nejakej dohode, tak ako prvého budem informovať pána prezidenta,“ avizoval šéf ANO. Rokovania označil za pozitívne, ale bližšie ich komentovať nechcel. „Je jasné, že s Motoristami a SPD máme 108 (kresiel v Poslaneckej snemovni, pozn. TASR). Musíme si vyjasniť vzájomné pozície, včera to bolo len úvodné rokovanie,“ uviedol Babiš.
Na otázku, akú vládu by preferoval, odpovedal, že nejde o to, čo je preferované, ale čo je možné. „Mne ide o to, aby sme zostavili vládu... urobíme všetko pre to, aby vládna vznikla a aby hlavne plnila program,“ dodal.
So stranami koalície SPOLU rokovať o zostavení vláde nebude. Podotkol, že koalícia neviedla kampaň o programe, ale bola to nenávistná kampaň o jeho osobe a jeho firme. Ak bude jeho strana vo vláde, k opozícii sa podľa jeho slov bude správať pragmaticky. „Budeme sa správať veľmi ústretovo. Ide nám o to, aby naša krajina mala dobrú budúcnosť. Uvidíme, ako sa bude správať opozícia, ale to je všetko ešte predčasné,“ povedal na záver expremiér.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
