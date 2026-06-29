< sekcia Zahraničie
Babiš: Prezidenta sme na summit NATO akreditovali
Podľa predsedu českej vlády je v záujme ČR, aby spor medzi vládou a prezidentom, ktorý považuje za zbytočný a poškodzujúci krajinu, nepokračoval.
Autor TASR,aktualizované
Praha 29. júna (TASR) - Vedúcim českej delegácie, ktorá bude krajinu zastupovať na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare, bude premiér Andrej Babiš. Predbežné opatrenie Ústavného súdu ČR však kabinet podľa Babiša naplnil a prezidenta Petra Pavla na summit dodatočne akreditoval. Zároveň však dúfa, že si to Pavel rozmyslí a do Ankary nakoniec nepôjde. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády s tým, že prezident môže ísť na summit budúci rok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vláda potvrdila, že v čele delegácie bude premiér, ako už bolo rozhodnuté skôr na základe uznesenia vlády,“ vyhlásil Babiš. Tohtoročný summit považuje za „extrémne dôležitý“ najmä z hľadiska navrhovaných záväzkov, aby členské štáty NATO platili každoročne 70 miliárd eur pre Ukrajinu. S týmto návrhom ČR podľa jeho slov nemôže súhlasiť, lebo tým, že nesplnila záväzok vynaložiť dve percentá HDP na obranu, potrebuje peniaze hlavne pre český rozpočet a v tomto môže byť podľa jeho slov pozícia prezidenta iná.
Podľa predsedu českej vlády je v záujme ČR, aby spor medzi vládou a prezidentom, ktorý považuje za zbytočný a poškodzujúci krajinu, nepokračoval. Podľa Babiša by to prispelo k upokojeniu spoločnosti. „Najlepšie by bolo, ak by pán prezident netrval na svojej účasti... Sme presvedčení o tom, že pán prezident by mohol prehodnotiť svoju účasť a preukázať veľkorysosť a netrvať na svojej účasti. Ale platí to, že sme vyhoveli ústavnému súdu,“ zdôraznil.
Dodal, že Pavel bude môcť ČR na tomto summite zastupovať budúci rok. „Už dnes môžem potvrdiť - a tak sme o tom hovorili na vláde -, že budúci rok nemáme problém, aby na summite NATO reprezentoval ČR pán prezident. Tento rok na to máme zásadne iný názor a dúfajme, že si to pán prezident ešte rozmyslí a tá situácia sa v našej spoločnosti aj celkovo upokojí,“ povedal Babiš.
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka dodal, že v súčasnosti už existuje spoločná komunikácia medzi jeho rezortom a kanceláriou prezidenta, aby sa delegácia zladila. Tá je podľa jeho slov aj napriek zásahu ÚS kvalitne zostavená. Vláda tiež prezidentovi na túto cestu schválila vlastné lietadlo, premiér sa podľa jeho slov so zvyškom delegácie do Ankary dopraví po vlastnej ose.
„Priebeh bude určite dôstojný. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť všetko, čo na summite dosiahnuť chceme. A už asi nielen mne, ale aj ostatným ľuďom, aj verejnosti možno prichádza na myseľ, že už by sme boli radi, aby ten summit odznel, lebo to, čo sa okolo neho deje, nie je úplne dôstojné a asi nám to nijako neprospieva,“ povedal Macinka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Vláda potvrdila, že v čele delegácie bude premiér, ako už bolo rozhodnuté skôr na základe uznesenia vlády,“ vyhlásil Babiš. Tohtoročný summit považuje za „extrémne dôležitý“ najmä z hľadiska navrhovaných záväzkov, aby členské štáty NATO platili každoročne 70 miliárd eur pre Ukrajinu. S týmto návrhom ČR podľa jeho slov nemôže súhlasiť, lebo tým, že nesplnila záväzok vynaložiť dve percentá HDP na obranu, potrebuje peniaze hlavne pre český rozpočet a v tomto môže byť podľa jeho slov pozícia prezidenta iná.
Podľa predsedu českej vlády je v záujme ČR, aby spor medzi vládou a prezidentom, ktorý považuje za zbytočný a poškodzujúci krajinu, nepokračoval. Podľa Babiša by to prispelo k upokojeniu spoločnosti. „Najlepšie by bolo, ak by pán prezident netrval na svojej účasti... Sme presvedčení o tom, že pán prezident by mohol prehodnotiť svoju účasť a preukázať veľkorysosť a netrvať na svojej účasti. Ale platí to, že sme vyhoveli ústavnému súdu,“ zdôraznil.
Dodal, že Pavel bude môcť ČR na tomto summite zastupovať budúci rok. „Už dnes môžem potvrdiť - a tak sme o tom hovorili na vláde -, že budúci rok nemáme problém, aby na summite NATO reprezentoval ČR pán prezident. Tento rok na to máme zásadne iný názor a dúfajme, že si to pán prezident ešte rozmyslí a tá situácia sa v našej spoločnosti aj celkovo upokojí,“ povedal Babiš.
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka dodal, že v súčasnosti už existuje spoločná komunikácia medzi jeho rezortom a kanceláriou prezidenta, aby sa delegácia zladila. Tá je podľa jeho slov aj napriek zásahu ÚS kvalitne zostavená. Vláda tiež prezidentovi na túto cestu schválila vlastné lietadlo, premiér sa podľa jeho slov so zvyškom delegácie do Ankary dopraví po vlastnej ose.
„Priebeh bude určite dôstojný. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť všetko, čo na summite dosiahnuť chceme. A už asi nielen mne, ale aj ostatným ľuďom, aj verejnosti možno prichádza na myseľ, že už by sme boli radi, aby ten summit odznel, lebo to, čo sa okolo neho deje, nie je úplne dôstojné a asi nám to nijako neprospieva,“ povedal Macinka.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)