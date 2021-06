Babiš prirovnal situáciu v českej obci Hrušky k povodniam z roku 1997

Na snímke škridle zo striech rodinných domov, ktoré zasiahli búrky v obci Hrušky 25. júna 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Praha 25. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš dorazil v piatok popoludní na južnú Moravu – do dedín, ktoré vo štvrtok zdevastovali silné búrky a tornádo. V najviac zničenej časti obce Hrušky konštatoval, že to tam vyzerá rovnako ako po povodniach v obci Troubky v roku 1997. Ľudia sú podľa neho stále v šoku. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.Premiér bol od rána na rokovaní Európskej rady v Bruseli, do tornádom najviac zničených dedín sa mohol vydať až v piatok popoludní po svojom návrate do Česka. Spolu s ministerkou financií Alenou Schillerovou sa Babiš prešiel menej postihnutým začiatkom Hrušiek až k najviac zničenej časti za kostolom, kam policajti púšťali obyvateľov domov až po tom, čo to povolil statik.povedala po návšteve Hrušiek Schillerová.Babiš ešte v piatok dopoludnia z Bruselu odkázal, že požiadal predsedu Európskej rady Charlesa Michela a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú o pomoc zo špeciálnych fondov Európskej únie pre postihnuté obce na južnej Morave.Silné búrky a tornádo zasiahli vo štvrtok okresy Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji – predovšetkým obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Tornádo zničilo tretinu obce Hrušky, väčšina domov prišla o strechy.Česká polícia informovala, že pri vyčíňaní živlu zahynulo najmenej päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia.Ako uviedol spravodajský kanál ČT24, tornádo na juhu Moravy bolo najtragickejšie v Európe od roku 2001. Najničivejšie tornádo na kontinente zabilo v Rusku v roku 1984 približne 90 ľudí.Stopa po tornáde je 26 kilometrov dlhá a 500 metrov široká, povedal podľa ČT24 Petr Münster z brnianskej pobočky Českého hydrometeorologického ústav.