Babiš: Rád by som pre ČR získal v predstihu množstvo ruskej vakcíny

Belehrad 11. februára (TASR) - Česká republika by mohla získať "čas a náskok" zaobstaraním si nejakého množstva dávok ruskej vakcíny Sputnik V ešte pred jej schválením regulačným úradom EÚ. Uviedol to v stredu český premiér Andrej Babiš počas svojej návštevy Srbska. Informoval o tom spravodajský server Denikn.cz.



Babiš však ešte pred odletom do Srbska zdôraznil, že očkovaciu látku Sputnik V by ČR použila len v prípade, že ju schváli Európska agentúra pre lieky (EMA). Výrobca ruskej vakcíny v utorok uviedol, že európsku agentúru už požiadal o schválenie Sputnik V pre použitie v EÚ. Samotná EMA však tieto tvrdenia dementovala.



"Srbsko očkuje vo veľkom. V priemere na obyvateľa patrí medzi najlepšie na svete, takže nás budú zaujímať ich skúsenosti. Majú skúsenosti s vakcínami, ktoré neboli v EÚ schválené," predostrel Babiš v stredu ráno - ešte pred odletom do Srbska.



"Srbi už zaočkovali pol milióna obyvateľov a sú na 2. mieste v Európe. S delegáciou expertov na boj s COVID-19 sme v Srbsku získali veľké množstvo zaujímavých informácií, ako s touto chorobou bojujú," napísal Babiš na sociálnej sieti Twitter po stretnutí s predsedníčkou srbskej vlády Anou Brnabičovou.



Podľa predbežných údajov o tretej fáze klinických testov publikovaných v časopise The Lancet bola účinnosť ruskej vakcíny Sputnik V 91,6 percenta. Po podaní prvej dávky tejto dvojzložkovej vakcíny dosahovala účinnosť úroveň 87,6 percenta.