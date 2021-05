Babiš: Registrácia na očkovanie pre ľudí od 16 rokov sa spustí 4. júna

Praha 30. mája (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v nedeľu oznámil, že registrácia na očkovanie pre ľudí starších ako 16 rokov sa spustí už 4. júna. V súčasnosti sa môžu registrovať len ľudia starší ako 30 rokov. Informovala o tom na svojej webovej stránke televízia Nova.



"Veľmi nás teší záujem o očkovanie. Vo vekovej kategórii 30-50 rokov čaká práve teraz na prvú dávku 168.000 ľudí. Registráciu 16-29 rokov spustíme v noci zo štvrtka na piatok 4.6. Je to 1.485.433 ľudí a verím, že aj najmladší prejavia veľký záujem," napísal v nedeľu Babiš na Twitteri.



V Česku sa môžu momentálne registrovať na očkovanie ľudia starší ako 30 rokov. Národné očkovacie centrum v hale 02 universum navyše oznámilo, že bude v prevádzke celé leto. Prenájom bol predĺžený do 12. septembra. Za štyri týždne fungovania sa tam dalo očkovať 100.000 ľudí; od polovice júna by tam mali očkovať denne 7000 ľudí, približuje spravodajský server tn.nova.cz.



Čo sa týka očkovania v Česku všeobecne, tak stále sa najviac očkuje v Prahe a Juhomoravskom kraji. Najmenej dávok bolo zatiaľ podaných v kraji Karlovarskom. Dovedna sa podalo vyše 5,2 milióna vakcín, pričom dvoma dávkami bolo zaočkovaných už viac než milión ľudí. Najviac sa očkuje vakcínou Pfizer/BioNTech, spresňuje TV Nova.