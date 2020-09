Babiš: Rokovania krajín EÚ o novom migračnom pakte budú zrejme dlhé

Brusel 24. septembra (TASR) - Diskusie o novom migračnom pakte budú zrejme dlhé a náročné. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli český premiér Andrej Babiš po stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.



Babiš pripomenul, že poldruhahodinové rokovania sa týkali viacerých tém. Krajiny V4 navrhujú, aby si členské krajiny pri riešení koronakrízy viac vymieňali zdravotné informácie. Hovorili o schvaľovaní dlhodobého rozpočtu EÚ v Európskom parlamente a o tom, ako jednotlivé krajiny rokujú o ozdravných plánoch po koronakríze. Dotkli sa aj situácie v Bielorusku a otázok spojených s dodržiavaním pravidiel právneho štátu.



"Hovorili sme o migrácii a o tom materiáli, ktorý má vyše 1000 strán," uviedol s odkazom na Plán pre migráciu a azyl, ktorý v stredu predstavila Von der Leyenová, "Tie diskusie budú zrejme dlhé, ide o to, aby sme efektívnejšie bojovali proti pašerákom ľudí. Diskutovali sme o hotspotoch a o právnej situácii utečencov, ktorí sa nelegálne dostanú na európsku pôdu," dodal premiér.



Podľa jeho slov je ČR otvorená debatám a za pozitívne považuje, že migračný pakt sa už nezmieňuje o povinných kvótach. "Dôležitá je možnosť jednotlivých krajín na solidárnu podporu, ale aby si aj vyberali. To znamená, že z našej strany sa nič nemení, my budeme pripravení finančne podporiť takéto aktivity," opísal situáciu Babiš. A pripomenul, že V4 finančne podporila akcie na zastavenie migrácie v Maroku, v nedávnej minulosti to bola spoločná pomoc pre Líbyu.



"Podľa môjho názoru tieto diskusie potrvajú dlhší čas. Myslím si, že by sme sa mali usilovať o hotspoty mimo Európy, na severe Afriky, že by sme sa mali snažiť riešiť situáciu v Sýrii a Líbyi, aby ľudia odtiaľ nemuseli migrovať do Európy a zostali doma," vysvetlil.



Babiš spresnil, že jeho kritický názor na migráciu je konštantný a dlhodobý, čo sa týka aj zriaďovania hotspotov mimo hraníc Európy. Tu je podľa neho potrebné rokovať s krajinami mimo EÚ, čo je dlhodobý proces.



"V4 má na to rovnaký názor. Zasadzujeme sa za to, aby sme efektívnejšie bojovali proti pašerákom a bránili južné hranice Únie. Treba si vysvetliť, ako si to Európska komisia predstavuje do detailov. Pýtal som sa na tie kritériá a zaznelo, že pôjde o rozhodnutie členských štátov, do ktorých sa migranti dostanú ako do prvej krajiny. Aj vďaka V4 už tam nie sú tie kvóty, my sme ich vždy odmietali a teraz musíme nový návrh prediskutovať," dodal Babiš.



Nová hraničná procedúra predvída, že už na začiatku sa migranti rozdelia na dva tábory - na tých s právom na azyl a na tých, ktorých bude treba repatriovať. Práve pri repatriáciách by mali finančne pomôcť krajiny EÚ, ktoré odmietajú na svoje územie presídliť časť utečencov z najviac zasiahnutých krajín.



Babiš upozornil, že "povinná solidarita" je nezmyselný výraz, a pripomenul, že ČR aj krajiny V4 boli vždy solidárne a poskytovali finančnú, materiálnu a personálnu pomoc krajinám v núdzi.



"Ja relokácie zásadne odmietam a ak niekto sem príde nelegálne, tak musí počkať na nejakom mieste. A ak azyl nedostane, tak sa musí vrátiť do krajiny, odkiaľ prišiel," odkázal premiér a spresnil, že Česko odmieta, aby repatriácie prebiehali tak, že si nejaká členská krajina prevezme časť odmietnutých migrantov a z vlastného územia ich pošle späť do domovskej krajiny.



Hlavnou úlohou je podľa neho zastaviť migráciu a odkázal, že ak to fungovalo po dohode medzi EÚ a Tureckom, že príliv migrantov sa zastavil, tak treba podobné dohody uzatvárať aj s inými krajinami, napríklad s Tuniskom či Marokom.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)



Orbán po schôdzke V4 v Bruseli: Kvóty sú kvótami, aj keď ich EK premenovala

Migračné kvóty zostávajú kvótami, aj keď ich Európska komisia (EK) vo svojom návrhu utečeneckého balíčka nazýva inak - Maďarsko migračné kvóty aj naďalej odmieta, vyhlásil vo štvrtok v Bruseli po schôdzke premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podľa agentúry MTI maďarský premiér na spoločnej tlačovej konferencii s poľským ministerským predsedom Mateuszom Mirawieckym a českým premiérom Andrejom Babišom povedal, že tón nového návrhu migračného balíčka je síce lepší než predchádzajúce návrhy, avšak prístup Európskej komisie sa nezmenil.



Orbán zdôraznil, že návrh nie je prelomovým. "Prelomovým by bol, keby prijali maďarský návrh, že na územie Európskej únie nemôže nikto vstúpiť dovtedy, kým ho niektorá z členských krajín nevpustí na územie Únie po ukončení príslušných právnych procesov," podčiarkol predseda maďarskej vlády.



Česká republika aj Slovensko majú radosť z toho, že nový Pakt o migrácii a azyle netrvá na povinných kvótach pre utečencov. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli Babiš, ktorý na rokovaniach so šéfkou eurokomisie zastupoval aj slovenského premiéra Igora Matoviča.



Pripomenul, že spolu hovorili v stredu večer a opakovane aj vo štvrtok ráno, pred odletom do Bruselu, a dodal, že na spoločnej pozícii oboch krajín sa nič nemení.



"Pán premiér je tiež rád, že sa nám podarilo presadiť, že tam tie kvóty nie sú. Tie boli nezmyselné od začiatku. To skrátka nefunguje a nebude to fungovať. Potrebujeme teraz nájsť riešenie, ktoré znamená zastaviť nelegálnu migráciu už na jej začiatku," vysvetlil šéf českej vlády.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)