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Babiš s Magyarom sa dohodli, že usporiadajú spoločné rokovanie vlád
ÚV ČR avizoval, že Česko plánuje na jeseň usporiadať zdravotnícku konferenciu na platforme V4.
Autor TASR
Praha 24. júna (TASR) - Česko a Maďarsko plánujú prvé spoločné zasadnutie vlád v histórii oboch krajín. V utorok sa na tom dohodli český premiér Andrej Babiš s predsedom vlády Maďarska Péterom Magyarom, ktorí sa stretli ešte pred začiatkom rokovania premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). V stredu o tom informoval Úrad vlády (ÚV) ČR s tým, že plánujú posilniť spoluprácu v rôznych oblastiach, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Péter Magyar a Andrej Babiš sa na bilaterálnom rokovaní pred summitom V4 v Gödöllő dohodli, že prvýkrát v histórii oboch krajín usporiadajú spoločné zasadnutie vlád. Obe strany zároveň potvrdili, že spoluprácu je možné podporiť prostredníctvom kultúrnych vzťahov a rozmanité kultúrne dedičstvo oboch krajín k tomu poskytuje vynikajúcu príležitosť,“ uviedol ÚV ČR.
Išlo o prvé bilaterálne rokovanie lídrov od víťazstva Magyara v aprílových parlamentných voľbách. Témou stretnutia bola okrem iného spolupráca krajín v oblasti zdravotníctva, kultúry a dopravy či posilnenie investícií v oblasti obrany aj energetiky. ÚV ČR avizoval, že Česko plánuje na jeseň usporiadať zdravotnícku konferenciu na platforme V4. Premiéri sa podľa českého úradu vlády dohodli aj na tom, že ministri dopravy začnú konzultácie o rozvoji dopravných spojení sever-juh v strednej Európe.
„Péter Magyar a Andrej Babiš sa na bilaterálnom rokovaní pred summitom V4 v Gödöllő dohodli, že prvýkrát v histórii oboch krajín usporiadajú spoločné zasadnutie vlád. Obe strany zároveň potvrdili, že spoluprácu je možné podporiť prostredníctvom kultúrnych vzťahov a rozmanité kultúrne dedičstvo oboch krajín k tomu poskytuje vynikajúcu príležitosť,“ uviedol ÚV ČR.
Išlo o prvé bilaterálne rokovanie lídrov od víťazstva Magyara v aprílových parlamentných voľbách. Témou stretnutia bola okrem iného spolupráca krajín v oblasti zdravotníctva, kultúry a dopravy či posilnenie investícií v oblasti obrany aj energetiky. ÚV ČR avizoval, že Česko plánuje na jeseň usporiadať zdravotnícku konferenciu na platforme V4. Premiéri sa podľa českého úradu vlády dohodli aj na tom, že ministri dopravy začnú konzultácie o rozvoji dopravných spojení sever-juh v strednej Európe.