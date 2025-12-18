< sekcia Zahraničie
Babiš: S Orbánom budeme bojovať za záujmy Európy a našich krajín
Okrem iného český premiér vyjadril aj nádej, že Orbán vyhrá budúcoročné parlamentné voľby v Maďarsku.
Autor TASR
Budapešť/Brusel 18. decembra (TASR) - Predseda českej vlády Andrej Babiš z Bruselu odkázal Maďarom, že spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom budú bojovať za záujmy Európy a svojich krajín. Na videozáznam Babiša sediaceho vedľa Orbána na stredajšej schôdzke politickej skupiny Patrioti pre Európu (PfE), ktorý bol zverejnený na Instagrame, upozornil server demokrata.hu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Som veľmi rád, že som tu s Viktorom, obaja sme bojovníci hnutia Patriotov pre Európu. Zúčastníme sa na summite Európskej únie a samozrejme budeme bojovať za záujmy Európy a našich krajín,“ odkázal Babiš Maďarom v angličtine.
Okrem iného český premiér vyjadril aj nádej, že Orbán vyhrá budúcoročné parlamentné voľby v Maďarsku. „Potrebujeme ho tu, aby sme spoločne bojovali za lepšiu budúcnosť,“ dodal.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
