Babiš sa nemusí ospravedlňovať za výroky o platených demonštrantoch

Praha 16. septembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa podľa právoplatného rozsudku nemusí ospravedlňovať Jane Filipovej za slová o zaplatených demonštrantoch. Filipová, ktorá sa zúčastnila na demonštráciách proti vláde usporiadaných spolkom Milión chvíľok pre demokraciu, podala na Babiša žalobu na ochranu osobnosti. Okresný súd dal Filipovej za pravdu, odvolací súd však jeho verdikt zvrátil. V stredu o tom informoval portál Novinky.cz.



"Absentuje tu aktívna vecná legitimácia žalobkyne," konštatovala sudkyňa Hana Lojkásková. Fialová podľa súdu nemohla byť Babišovými výrokmi dotknutá na cti a dôstojnosti. "Žalovaný nikdy netvrdil, že všetci demonštranti sú podplatení," dodala sudkyňa, čím poukázala na Babišovo spresnenie tvrdenia v televízii.



Filipová po skončení súdneho pojednávania vyhlásila, že bude bojovať ďalej a je potrebné, aby premiér priznal, že klame. "Nenechám zvíťaziť lož. Demonštranti demonštrujúci proti tejto vláde za to neberú žiadne peniaze," povedala Filipová novinárom.



V žalobe sa Filipová domáhala písomného ospravedlnenia za Babišove výroky v televízii na adresu demonštrujúcich. Babiš totiž vlani v júli v televízii Nova okrem iného povedal: "Neviem si predstaviť, že by niekto demonštroval 16 hodín v kuse a 16 hodín v kuse reval. Len tak, lebo sa nudí. Takže asi nejaká motivácia tam bude." A dodal: "Nehovorím, že všetkých, ale niektorých tých ľudí poznám. Chodia s nami rok a pol a sú proti nám."



O niekoľko týždňov, po akcii k 21. augustu pred Českým rozhlasom, kde proti Babišovi demonštrovalo niekoľko desiatok ľudí, premiér v televízii Barrandov vyhlásil, že "tí ľudia sú zaplatení. Sú to politickí odporcovia na objednávku". Ľudia na to reagovali slovami, že je to lož a "niekto si nevie predstaviť, že by niekto robil niečo zadarmo".



Podľa Babiša (hnutie ANO), respektíve jeho právneho zástupcu Jiřího Urbánka, išlo z premiérovej strany o hodnotiace úsudky a vyjadrenie názoru.



Babiš následne poukazoval na výrok poslanca Pavla Růžičku (ANO). Ten tvrdí, že keď sa prechádzal pomedzi demonštrantov pred Poslaneckou snemovňou predvlani 11. júla, započul slová: "Transparenty dajte do auta a do druhého si bežte k Hanke po peniaze." Podľa Růžičku demonštrantov zaplatil niekto z opozičných strán, ale nemá dôkazy, len "svoju intuíciu". Tento status na Facebooku nakoniec vymazal s tým, že išlo o zveličenie.



Právny zástupca Filipovej Aleš Rozehnal v stredu povedal, že Babiš "na akúkoľvek kritiku svojej osoby reaguje urážkami, ktoré majú za cieľ jeho oponentov zastrašiť alebo zosmiešniť". Babiš podľa neho šíril neoverené informácie aj napriek tomu, že vo finále vedel, že nie sú pravdivé. Rozehnal tiež pripomenul, že Babiš patril k prominentom bývalého režimu, ktorý slobodu prejavu potláčal.