Babiš sa ohradil voči tvrdeniam uvedeným v Boltonovej knihe

Praha 23. júna (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa ohradil proti tvrdeniu bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť USA Johna Boltona, podľa ktorého mal Babiš na summite NATO v roku 2018 najnezmyselnejší príspevok zo všetkých štátnikov. V utorok o tom informoval spravodajský portál iDNES.cz



Bolton vo svojej knihe s názvom "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) spomína okrem iného aj príspevok českého premiéra na summite NATO z júla 2018, ktorý sa týkal rastu výdajov na obranu.



Andrej Babiš v utorok reagoval tvrdením, že jeho výrok bol vytrhnutý z kontextu. Vyjadril sa tiež, že už chápe, prečo americký prezident Donald Trump odvolal Boltona z pozície svojho poradcu.



Babišovho vyhlásenie z uvedeného summitu, že pre Česko je ťažké približovať sa k splneniu záväzku ohľadom výdavkov na obranu, pretože krajine rýchlo rastie hrubý domáci produkt, označil Bolton vo svojej knihe za "najnezmyselnejší príspevok" vtedajšej schôdzky lídrov NATO. Babiš však svoj príspevok za nezmyselný vôbec nepovažuje.



"Logicky som argumentoval tým, že v podstate až tak nezáleží na percente HDP, ktoré utratíte na zbrojenie, pretože dôležitejšia je absolútna čiastka, ktorá ide na výdavky na obranu," reagoval v utorok Babiš.



"Takýchto kníh plných nezmyselných vyhlásení už bolo v minulosti niekoľko. Napriek tomu úvahe pána Boltona nerozumiem. Stačilo by sa zamyslieť, je to len jednoduchá trojčlenka. A na rokovaní summitu NATO ju okrem prezidenta Trumpa pochopili aj ostatní európski lídri", dodal český premiér.



Bolton, známy ako stúpenec tvrdej zahraničnopolitickej línie, skončil vo svojej funkcii v septembri 2019 z dôvodu názorových nezhôd s Trumpom týkajúcich sa zahraničnej politiky USA. Už vtedy avizoval, že sa mieni o svoje skúsenosti podeliť s americkou verejnosťou. Biely dom sa obáva, že jeho verzia udalostí nebude pre prezidenta priaznivá. Súd však uplynulú sobotu rozhodol, že Bolton môže vydať svoju knihu memoárov aj napriek úsiliu americkej vlády zablokovať jej vydanie pre obavy z odhalenia utajovaných skutočností.