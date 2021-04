Babiš sa poďakoval SR za postoj vo veci vyhostenia diplomatov

To, že Slovensko vyhostí ze solidarity tři ruské diplomaty, mi zavolal @eduardheger. Moc děkujeme. Velice si vážím toho obrovského gesta a postoje Slovenské republiky. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 22, 2021

Praha 22. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa vo štvrtok poďakoval Slovensku za solidárny postoj, ktorý prejavilo rozhodnutím vyhostiť troch ruských diplomatov.napísal Babiš na Twitteri.Český premiér na tejto sociálnej sieti tiež napísal, že hovoril s nemeckou spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou: informoval ju o vážnej situácii v česko-ruských vzťahoch a zároveň ju požiadal o podporu na bilaterálnej úrovni i v rámci EÚ a NATO. Merkelová Babiša ubezpečila, že Nemecko stojí pevne za Českom.Predseda vlády SR Eduard Heger vo štvrtok oznámil, že SR vyhostí troch ruských diplomatov, pričom územie Slovenska musia opustiť do siedmich dní. SR tak reagovala na udalosti v ČR v súvislosti s výbuchom muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého majú byť zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky, a tiež po dôkladnom vyhodnotení informácií svojich spravodajských služieb.Diplomatickú roztržku medzi Českom a Ruskom spustilo oznámenie z uplynulého víkendu, že výbuch muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014 spôsobili agenti ruskej vojenskej rozviedky. Česko následne v pondelok vyhostilo 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, na čo Rusko odpovedalo vyhostením 20 zamestnancov ambasády ČR v Moskve.Česká strana na tento krok reagovala ultimátom, v ktorom vyzvala Moskvu, aby do štvrtka 12.00 h prijala späť 20 vyhostených českých diplomatov. Moskva však na túto požiadavku nereagovala a ruské ministerstvo zahraničných vecí Prahu varovalo, že ultimáta sú pre Rusko neprijateľné. Avizovalo tiež, že vo štvrtok "bude rozhovor s českým veľvyslancom pokračovať na ruskom ministerstve zahraničných vecí".Nový minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek vo štvrtok popoludní v Prahe informoval, že v reakcii na nekonanie ruskej strany rozhodla česká vláda o znížení počtu pracovníkov na veľvyslanectve Ruskej federácie v Prahe tak, aby zodpovedal súčasnému stavu na veľvyslanectve ČR v Moskve. Moskva bude mať čas na stiahnutie svojich zamestnancov do konca mája.Rusko vo štvrtok podvečer oznámilo, že v súvislosti s najnovšími krokmi ČR požaduje, aby česká strana znížila počet zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve, a vyhradzuje si právo na ďalšie kroky.