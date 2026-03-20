< sekcia Zahraničie
Babiš sa pre požiar v Pardubiciach vrátil z cesty do Budapešti na CPAC
Autor TASR
Budapešť 20. marca (TASR) - Predseda českej vlády Andrej Babiš sa pre požiar haly v Pardubiciach, ktorý polícia vyšetruje ako možný teroristický útok, vrátil v piatok z cesty do Budapešti. Uviedol to server index.hu, podľa ktorého sa popoludní mal premiér zúčastniť na jednom z podujatí konferencie konzervatívnej politickej akcie CPAC Hungary, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Konferenciu organizuje think-tank Centrum pre základné práva (Alapjogokért Központ) so sídlom v Budapešti. Hlavný prejav na 5. ročníku konferencie má v sobotu predniesť maďarský premiér Viktor Orbán.
Šéf centra Miklós Szánthó na tlačovej konferencii uviedol, že lietadlo s českým premiérom sa po prijatí správy o pardubickom požiari otočilo späť do Prahy pol hodinu pred pristátím v Budapešti.
V piatok nadránom vypukol v priemyselnom areáli v Pardubiciach požiar. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá okrem iného vyrába aj drony a podľa českých médií už pred rokmi ohlásila spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems. K útoku sa prihlásila skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Zverejnila tiež videá, o ktorých tvrdí, že zobrazujú priebeh útoku. Policajný prezident Martin Vondrášek uviedol, že polícia ich spolu so spravodajskými službami vyhodnocuje.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
