Babiš sa stretol s Macronom, hovorili o aktuálnych témach

Paríž 10. januára (TASR) - Expremiér ČR a kandidát na prezidenta Andrej Babiš sa v utorok v Paríži v Elyzejskom paláci stretol s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Diskutovali o vojne na Ukrajine a riešení energetickej krízy v Európe. Babiš o tom napísal v príspevku na sociálnej sieti, informuje TASR.



"Strávili sme spolu s pánom prezidentom Emmanuelom Macronom asi 40 minút. Zaujímal som sa o jeho názor na ukončenie vojny na Ukrajine a samozrejme na riešenie energetickej krízy v Európe," napísal Babiš na Facebooku.



Dodal, že riešili aj všetky aktuálne témy a európsku agendu. "Sme priatelia. Vážim si to, že si na mňa našiel čas v Elyzejskom paláci, tak ako si ho na mňa našiel aj prednedávnom v Prahe," skonštatoval expremiér.



Babiša v pondelok mestský súd v Prahe oslobodil v dotačnej kauze Farma Čapí hnízdo. Podľa súdu sa nepreukázalo, že skutok popísaný v obžalobe bol trestným činom.



Český expremiér sa bude v piatok a v sobotu (13. a 14. januára) uchádzať o priazeň voličov v prvom kole prezidentských volieb. Podľa prieskumu agentúry Median, ktorý sa uskutočnil od 5. do 9. januára, by obsadil druhé miesto s 26,5 percentami hlasov za generálom vo výslužbe Petrom Pavlom (29,5 percenta).