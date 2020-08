Babiš sa stretol s Pompeom, hovorili o obchode aj o Dukovanoch

Praha 12. augusta (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa v stredu stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom. Rozprávali sa o podpore obchodu, jadrovej elektrárni Dukovany, obrane či boji proti koronavírusu.



Na pracovnom obede v Kramářovej vile - oficiálnej rezidencii českých premiérov - sa zúčastnil aj vicepremiér a minister dopravy, priemyslu a obchodu Karel Havlíček a minister obrany Lubomír Metnar.



Na tlačovej konferencii, ktorá nasledovala po stretnutí, Babiš vyzdvihol stav vzájomných vzťahov so Spojenými štátmi i frekvenciu vzájomných návštev.



"Myslím, že naše vzťahy sú nadštandardné," povedal Babiš.



Hlavnou témou rozhovorov boli obchodné vzťahy. Babiš vyslovil ľútosť, že sa Európskej únii nepodarilo vyjednať obchodnú dohodu so Spojenými štátmi. Zároveň však verí, že sa Európa k tejto iniciatíve vráti. Jej motorom by podľa Babiša mohla Vyšehradská štvorka a Rakúsko.



Pompeo spomenul najmä bezpečnostné vzťahy medzi Českom a USA. Pompeo a Babiš sa podľa slov amerického ministra zhodli, že Rusko sa snaží rozbiť západné demokracie a spojenectvá. Česko pochválil za snahu znížiť závislosť na ruskej vojenskej technike.



Pompeo okrem toho zdôraznil dôležitosť výberu správneho partnera pri dostavbe jadrovej elektrárne Dukovany, pričom varoval pred ruskými a čínskymi partnermi, ktorí by znížili českú národnú bezpečnosť a suverenitu.



"Česká republika - podobne ako mnohé iné slobodné krajiny na tomto kontinente a na celom svete - začína vnímať hrozbu, ktorú predstavuje Komunistická strana Číny," varoval Pompeo.



Na záver Pompeo vyzdvihol vzájomnú spoluprácu na vojenských misiách v zahraničí.



"Spojené štáty si hlboko vážia Českú republiku ako svojho bezpečnostného partnera na celom svete - vrátane Afganistanu, Iraku či Sýrie," dodal Pompeo.



V priebehu stredy Pompea čaká stretnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom.



Vo štvrtok americký minister navštívi Slovinsko, po ňom Rakúsko a Poľsko.