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Babiš sa v Dubline stretne so Zelenským
S prezidentom chce hovoriť o nutnosti ukončiť vojnu a tiež o akomsi „Marshallovom pláne“ pre Ukrajinu.
Autor TASR
Praha 11. novembra (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa počas nadchádzajúceho rokovania európskych lídrov v Dubline stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý ho podľa slov Babiša o schôdzku požiadal. S prezidentom chce hovoriť o nutnosti ukončiť vojnu a tiež o akomsi „Marshallovom pláne“ pre Ukrajinu. Povedal to v stredu v rozhovore pre denník Blesk, píše spravodajkyňa TASR.
„On ma požiadal o schôdzku, stretli sme sa už v Jerevane (v máji sa tam uskutočnil 8. summit Európskeho politického spoločenstva, pozn. TASR)... Určite ma bude zaujímať jeho názor. Myslím si, že aj on by mal mať záujem, aby tá vojna skončila. Aspoň v to dúfam,“ povedal Babiš.
Dodal, že nie je možné, aby európske krajiny pomoc Ukrajine platili, no pritom im nevadilo, že vojna stále pokračuje. „Vojna sa musí skončiť a Ukrajina musí dostať peniaze na rekonštrukciu, mal by tam byť nejaký Marshallov plán. Takže v tomto smere určite povedieme debatu,“ avizoval a zopakoval, že Európa si musí povedať, kto a ako za ňu bude vyjednávať.
Vo štvrtok sa v Dubline uskutoční 9. summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa očakáva účasť približne 50 európskych lídrov. Prídu aj najvyšší predstavitelia nečlenských štátov (Británie, Ukrajiny, Albánska, Arménska a ďalších). V piatok na rokovania nadviaže neformálny summit krajín EÚ.
Babiš v rozhovore zároveň poukázal na to, že český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček je aktuálne s podnikateľskou delegáciou na Ukrajine. Tá podľa Havlíčkovho rezortu predstavuje pre české firmy čoraz významnejší trh a jej obnova poskytuje českému priemyslu dlhodobé príležitosti. Súčasťou cesty je podľa ministerstva aj humanitárna pomoc.
„Podpísali sme spoluprácu medzi naším ministerstvom a ministerstvom energetiky Ukrajiny ohľadne širšej energetickej spolupráce v oblasti jadra, vodnej energetiky a obnoviteľných zdrojov,“ povedal minister novinárom. Uskutočnilo sa tiež česko-ukrajinské podnikateľské fórum, na ktorom sa podľa stanice ČT24 zúčastnilo 170 účastníkov, pričom zastúpených bolo asi 50 českých firiem. Podľa českého ministerstva ide doteraz o najpočetnejšiu českú delegáciu, ktorá do krajiny pricestovala.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„On ma požiadal o schôdzku, stretli sme sa už v Jerevane (v máji sa tam uskutočnil 8. summit Európskeho politického spoločenstva, pozn. TASR)... Určite ma bude zaujímať jeho názor. Myslím si, že aj on by mal mať záujem, aby tá vojna skončila. Aspoň v to dúfam,“ povedal Babiš.
Dodal, že nie je možné, aby európske krajiny pomoc Ukrajine platili, no pritom im nevadilo, že vojna stále pokračuje. „Vojna sa musí skončiť a Ukrajina musí dostať peniaze na rekonštrukciu, mal by tam byť nejaký Marshallov plán. Takže v tomto smere určite povedieme debatu,“ avizoval a zopakoval, že Európa si musí povedať, kto a ako za ňu bude vyjednávať.
Vo štvrtok sa v Dubline uskutoční 9. summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa očakáva účasť približne 50 európskych lídrov. Prídu aj najvyšší predstavitelia nečlenských štátov (Británie, Ukrajiny, Albánska, Arménska a ďalších). V piatok na rokovania nadviaže neformálny summit krajín EÚ.
Babiš v rozhovore zároveň poukázal na to, že český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček je aktuálne s podnikateľskou delegáciou na Ukrajine. Tá podľa Havlíčkovho rezortu predstavuje pre české firmy čoraz významnejší trh a jej obnova poskytuje českému priemyslu dlhodobé príležitosti. Súčasťou cesty je podľa ministerstva aj humanitárna pomoc.
„Podpísali sme spoluprácu medzi naším ministerstvom a ministerstvom energetiky Ukrajiny ohľadne širšej energetickej spolupráce v oblasti jadra, vodnej energetiky a obnoviteľných zdrojov,“ povedal minister novinárom. Uskutočnilo sa tiež česko-ukrajinské podnikateľské fórum, na ktorom sa podľa stanice ČT24 zúčastnilo 170 účastníkov, pričom zastúpených bolo asi 50 českých firiem. Podľa českého ministerstva ide doteraz o najpočetnejšiu českú delegáciu, ktorá do krajiny pricestovala.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)