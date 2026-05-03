Babiš sa v Jerevane stretol so Zelenským
Praha 3. mája (TASR) - Český premiér Andrej Babiš sa v nedeľu v arménskej metropole Jerevan stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ide o ich prvé rokovania od Babišovho opätovného nástupu do funkcie premiéra. Naposledy sa stretli v roku 2019 v Kyjeve. TASR o tom píše podľa portálu Novinky.cz.
Babiš odcestoval do Arménska na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). Stretnutie so Zelenským avizoval už skôr. „Je dôležité, aby sme sa stretli,“ povedal.
Zelenskyj má záujem o ukončenie vojny na Ukrajine a Česko si želá to isté, uviedol Babiš po rokovaniach. Podľa premiéra je však dôležité, kto to sprostredkuje. Poukázal na krízu v Hormuzskom prielive, ktorú v súčasnosti rieši americký prezident Donald Trump, a dodal, že to situáciu komplikuje.
Český líder sa však domnieva, že šanca na ukončenie vojny existuje. Do mierového procesu by sa podľa neho mohli zapojiť predstavitelia krajín Strednej Ázie alebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Zelenskyj o svojom príchode do Arménska v nedeľu informoval na sociálnych sieťach.
„Prišiel som do Jerevanu, aby som sa zúčastnil na summite EPC. Čaká nás množstvo stretnutí. Kľúčovou prioritou je väčšia bezpečnosť a koordinácia nás všetkých. Sláva Ukrajine!“ uviedol ukrajinský prezident na platforme X.
