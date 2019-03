Babiš sa v USA stretol s bratrancom, olympionikom Bartosiewiczom

Babiš tak mal prvýkrát príležitosť zoznámiť s bratrancom svoju manželku Moniku. Spoločne sa potom videli ešte na galavečeri organizovanom českou ambasádou.

Washington 9. marca (TASR) - Návštevou amerického Kongresu i pamätníka obetiam teroristických útokov z 11. septembra 2001 zakončil v piatok český premiér Andrej Babiš svoj trojdňový pobyt vo Washingtone, počas ktorého sa stretol aj s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom.



Po štvrtkovej návšteve Bieleho domu sa Babiš vydal k pamätníku prvého česko-slovenského prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, kde s manželkou Monikou položil veniec, poklonil sa pamiatke TGM a pripomenul jeho humanitné ideály vzájomného rešpektu, práv a rozvíjania slobody a demokracie.



Babiš sa tiež pri pamätníku po dlhých rokoch stretol so svojím bratrancom, niekdajším olympionikom Petrom Bartosiewiczom, s ktorým sa roky nevidel, informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.



"My sme sa vídali ako deti," povedal pred novinármi Bartosiewicz, ktorý pred odchodom do emigrácie cez Švédsko v roku 1969 ako niekoľkonásobný majster republiky reprezentoval Česko-Slovensko v krasokorčuľovaní párov a zúčastnil sa aj na zimných olympijských hrách v Innsbrucku (1964) a Grenobli (1968).



Babiš tak mal prvýkrát príležitosť zoznámiť s bratrancom svoju manželku Moniku. Spoločne sa potom videli ešte na galavečeri organizovanom českou ambasádou.



V Kongrese mal v piatok premiér pôvodne hneď na úvod programu naplánovanú schôdzku s predsedníčkou Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou, ale z tej zišlo. "Pani Pelosiová sa z nej ospravedlnila," vysvetlil Úrad vlády ČR.